V. Čmilytė-Nielsen patvirtinta Liberalų sąjūdžio pirmininke

Politikė partijos vadove renkama nuo 2019 m. Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimuose V. Čmilytė-Nielsen sulaukė 86,51 proc. palaikymo, ji dėl partijos vadovo pozicijos varžėsi su Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu Audriumi Klišoniu.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai.
Partijos suvažiavime dalyvavo Liberalų ir demokratų partijų aljanso už Europą (ALDE) viceprezidentė Yoko Alender, konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Sveikinimo žodį taip pat tarė Latvijos liberalų partijos „Latvijas attīstībai“ pirmininkas Juris Pūce. Nuotoliniu būdu renginio dalyvius pasveikino ir Ukrainos liberalų partijos „Golos“ pirmininkė Kira Rudik.
Šiuo metu liberalai Seime turi 12 atstovų.