V. Čmilytė-Nielsen: valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir įkaitu laiko valstybės ateitį

„Kai, formuojant valdančiąją koaliciją, susidedama su užribio politikais ir peržengiamos padorumo ribos, visi be išimties pralaimi – ir patys valdantieji, ir jų rėmėjai, ir visi Lietuvos žmonės.
Kai nežinai kur plauki, joks vėjas nėra palankus, sakydavo senovės romėnai. Šis posakis labai tinka dabar, kai valdantieji sukasi tuščiomis apsukomis ir savo įkaitais laiko jau nebe partnerius, ne prezidentą, o valstybės ateitį“, – apžvelgdama politinę situaciją šalyje šeštadienį Liberalų sąjūdžio suvažiavime kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė teigė, kad dabartinis Vyriausybės formavimo procesas, kurį lydi nesutarimai, epitetų klijavimas, sukelia pasibjaurėjimo jausmą.
„Antilopės“, „teroristai“, „padirbtos rankinės“ susivelia į bendrą šiukšliną triukšmą, kurio vienintelis efektas – nuovargio ir pasibjaurėjimo jausmai bei atmetimo reakcija. Gal toks tikslas ir yra – kad būtų kuo daugiau politika ir viešuoju gyvenimu nusivylusių žmonių ir kuo mažiau aktyvių piliečių? O tai jau darosi pavojinga“, – svarstė V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak liberalų lyderės, tradicinės vakarietiškos partijos gyvena pagal kelias fundamentalias taisykles, kurių viena – neleisti į valdžią tų, kurie akivaizdžiai meluoja, skleidžia dezinformaciją, šmeižia, veikia prieš valstybę.
„Socialdemokratai šią taisyklę sulaužė jau du kartus“, – pastebėjo V. Čmilytė-Nielsen.
Taip pat, pasak politikės, socdemai sulaužė ir kitą taisyklę – į premjerus deleguoti labiausiai patyrusius, didžiausią autoritetą turinčius politikus.
„Į premjerus partijos deleguoja savo labiausiai patyrusius, daugiausia politinio svorio ir autoriteto turinčius politikus, tuos, kurie suvokia, kad aukšta pozicija nėra jokia privilegija ar galimybė pasipuikuoti. (...) Pirma tai paneigė Vilija Blinkevičiūtė, pamojavusi rankele savo ja pasitikėjusiems rinkėjams, vėliau – Gintautas Paluckas, premjero poziciją laikęs užklasine veikla, tvarkant pagrindinius savo reikalus, o dabar griauna paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, demonstruodama, kad vis dar nesuvokia nei tekusios atsakomybės, nei pareigų svorio“, – Liberalų sąjūdžio suvažiavime kalbėjo V. Čmilytė-Nielsen.
ELTA primena, kad paskirtosios premjerės I. Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. Pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda atmetė „aušriečių“ siūlytus pretendentus – į energetikos ministrus teiktas teisininkas Mindaugas Jablonskis, o į aplinkos ministrus – šiuo metu laikinai pareigas einantis Povilas Poderskis.
Po tokio Prezidentūros sprendimo, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad koalicijos nebėra. Antradienį žadėjęs pristatyti premjerei naujus kandidatus, trečiadienį politikas svarstė šalies vadovui dar kartą teikti jau atmestų pretendentų pavardes.
Ketvirtadienį, po koalicijos lyderių susitikimo su G. Nausėda, R. Žemaitaitis nurodė, kad jo vedama partija vis tik teiks naujus kandidatus į ministrus. Tačiau, pasak jo, pretendentų pavardės paaiškės tik po to, kai su jais susitiks ir savo vertinimą pateiks ministrė pirmininkė bei šalies vadovas.
Pastarosios savaitės įvykiai ir stringantis Vyriausybės formavimo procesas sulaukė kritikos viešojoje erdvėje. Neigiamai apie koalicijos partnerio elgesį atsiliepė ir pati I. Ruginienė.
