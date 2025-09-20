Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Aktualijos

VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

2025 m. rugsėjo 20 d. 09:48
Praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 35 neteisėtus migrantus. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį į šalį neįleido 60 migrantų.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 258.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių

