VSAT: praėjusią parą pasienyje su Baltarusija neteisėtų migrantų nefiksuota

Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 35 neteisėtus migrantus. Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį į šalį neįleido 60 migrantų.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1 002 asmenims, šiemet – 1 258.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiMigrantai iš Baltarusijos
Rodyti daugiau žymių