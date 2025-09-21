Su baimėmis kovos žiniomis – Vilniaus bendruomenė leisis į išskirtinį žygį: prisijungti gali visi norintys

Mat būtent praktika, dar kartą patikina V.Vilkelis, leidžia išmokti tam tikras pamokas, pasitikrinti, kaip kelionę atlaiko kojos ar drabužiai.
„Lovoje planuoti kelionę yra visai kas kita, nei realybėje. Tik realioje aplinkoje susiformuoji tą įgūdį – žygis apie tai ir yra“, – sakė departamento direktorius.
Anot jo, tai – puiki proga pasitikrinti ir išlikimo krepšį, o pati iniciatyva – labai sveikintina.
„Nemažai bendruomenių kelia klausimus, bet visi galvoja, kad kažkas ateis ir už rankutės nuves, organizuos, padarys“, – apie sveikintinas iniciatyvas kalbėjo V.Vilkelis.
Renginyje, priduria departamento direktorius, dalyvaus ir jis pats, o visuomenei parodys kaip naudotis ne tik karo, bet ir daugelio kitų nelaimių atveju gyvybes gelbstinčiu turniketu, mokys, kaip žmogų gaivinti, kaip atpažinti karinę techniką ir aiškins apie hibridines grėsmes.
„Planas E“ žygį sveikina ir Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius.
„Ši iniciatyva, kaip ir panašios kitos, yra labai svarbios, nes tai ne tik leidžia praktiškai pasitikrinti savo žinias ir įgūdžius, bet ir primena mums visiems, kad savo saugumu turime nepamiršti pasirūpinti ir mes patys.
Kritinėse situacijose, veikiant kartu su atsakingomis tarnybomis bei institucijomis, labai svarbu gebėti padėti sau, savo šeimai ir kaimynams“, – kalbėjo meras.
Anot jo, nemažiau svarbu ir tai, kad tokios veiklos stiprina bendruomeniškumą, kuris nelaimės akivaizdoje gali išgelbėti ne vieną gyvybę, ypač tų, kurie savimi pasirūpinti patys negali.
Tam antrina ir V.Vilkelis: „Demokratinėse visuomenėse visuomenė stipri per bendruomeniškumą. Mes vis dairomės rimbo – kas pasakys, kas duos nurodymą. Salininkų bendruomenė duoda pavyzdį, parodo bendruomeniškumą, suvokia esmę, nori gauti žinių ir daro tai. Ir jie bus stipresni“, – įsitikinęs V.Vilkelis.
Vienas iš „Planas E“ iniciatorių Rolandas Vaitekėnas pažymi, nors žygį organizuoja Salininkų bendruomenės asociacija, tačiau dalyvauti jame galės visi norintys. Pasak jo, grėsmės atveju visi turėtų veikti kaip komanda, naudotųsi ta pačia miesto infrastruktūra, tais pačiais evakuacijos planuose nurodytais keliais.
„Pasiruošimas yra ne apie tai, kelių valandų mokymus išklausai, bet apie tai, kaip tas žinias pavyksta pritaikyti. Grėsmės atveju pasitraukimas į saugesnę vietą yra vienas iš akcentų, tačiau neturime pamiršti ir kitų detalių. Pavyzdžiui, kaip elgtis, jei evakuacijos metu koks nors asmuo kelia šurmulį, jei bežygiuojant kam nors pasidaro bloga, arba, jei sutrinka ryšio veikla. Tai geriausiai pavyksta įvertinti simuliacijų metu“, – sako R. Vaitekėnas.
Tuo metu V.Vilkelis ne kartą pabrėžia, jog, jo nuomone, karinio konflikto tikimybė šiuo metu tikrai nedidelė, tačiau saugiausia vieta jam prasidėjus būtų būtent Lietuva, o ginti tėvynę įpareigoja ir Konstitucija, visgi evakuacijai ruoštis verta.
Tą daryti esant ekstremaliai situacijai gali įpareigoti ir valstybė, o tokios žinios praverčia ne tik dėl agresyvių kaimynų grėsmės.
„Yra technogeninės avarijos, klimatiniai kataklizmai – viskas yra persipynę“, – pridūrė V.Vilkelis.
Norintys patys išbandyti savo jėgas tą padaryti gali visiškai nemokamai užsiregistravę čia. Žinių bagažą dalyviai pildys spalio 4 d., nuo 9 val. ryto.
Norintys nieko nepraleisti naujausią informaciją gali organizatoriaus Facebook paskyroje.
