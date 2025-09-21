Užkoduotos žinutės ir daugiau nei reikėtų atskleidusi kūno kalba: ką parodė vizitas pas G. Nausėdą

Nors šalies vadovo, I.Ruginienės, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, valstiečių vedlio Aurelijaus Verygos ir „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pokalbio detalės taip ir liko už uždarų durų, įtemptą situaciją šįkart išdavė ne tik žodžiai, bet ir kūno kalba.
Ir iš tiesų – pastarosios dienos ką tik sulipdytai valdančiajai daugumai tikrai nebuvo lengvos. G.Nausėda atmetė dvi „aušriečių“ teiktas kandidatūras į Energetikos ir Aplinkos ministerijas, taip pat buvo pareiškęs, kad partinių „Nemuno aušros“ kandidatų į ministrus net nesvarstys. Tiesa, penktadienį Prezidentūra šiuo klausimu atsileido.
R.Žemaitaitis didžiuosius koalicijos partnerius ėmė šantažuoti – esą prezidentui nepatvirtinus jo nešamų pavardžių koalicijos sutartis nutrūks ir „aušriečių“ koalicijos gretose nebeliks. Teko į bendrus pokalbius įtraukti ir G.Nausėdą.
I.Ruginienės, M.Sinkevičiaus, A.Verygos ir R.Žemaitaičio apsilankymo Prezidentūroje akimirkas atidžiai išanalizavo kūno kalbos ir viešojo kalbėjimo ekspertas, lektorius Igoris Vasiliauskas. Jis paaiškino, ką atskleidė koalicijos lyderių kūno kalba, judesiai, ir kokias užkoduotas žinutes visa tai siuntė.
Čia kliuvo ir paskirtajai ministrei pirmininkei, ir pačiam „Nemuno aušros“ lyderiui, tačiau kai kuriuos I.Vasiliauskas galėjo ir stipriai pagirti.
I.Ruginienė „parodė moteriškumą“
Į Prezidentūrą keturi koalicijos lyderiai atvyko ketvirtadienį popiet. Laukdami ateinančio G.Nausėdos jie išsirikiavo šalia salės, kur netrukus ir buvo priimti. O ir išsirikiavo politikai – tikrai ne bet kaip.
„Kadangi kalba eina apie Vyriausybės formavimą, vadinasi, klausimas numeris vienas yra Ministrų kabinetas, jo kandidatai. Bet kuriuo atveju pas prezidentą atėję žmonės išrikiuojami pagal hierarchiją – toks yra politinių susitikimų etiketas, ir tas, kas stovi pirmas, yra svarbiausias, o po to jau – visi kiti.
Tai natūralu – kadangi klausimas yra premjerės dispozicijoje, ji stovi pirma. Toliau – koalicijos lyderiai. Jie yra socialdemokratai – stovi M.Sinkevičius, ir kas čia yra labai įdomu, kad trečioje vietoje stovi A.Veryga. Turėdamas mažiausią įtaką savo balsais.
Bet, matyt, pagal kažkokį palankumą Prezidentūrai ar pagal savo elgseną, požiūrį į vykstančius procesus jis buvo pastatytas svarbesnėje pozicijoje. O R.Žemaitaitis jau yra visiškai kraštinis“, – dėmesį atkreipė I.Vasiliauskas.
Tiesa, pridūrė kūno kalbos ir viešojo kalbėjimo ekspertas, peržiūrėjęs ir televizijoje publikuotą medžiagą iš šio susitikimo, į Prezidentūrą R.Žemaitaitis žengė ypatingai pasitikintis savimi.
„Linksmas, patenkintas, ir kai jis jau stovi su kolegomis ir laukia prezidento, visi jau pasiruošę, vyriški švarkai užsegti, jis vienas stovi toks pats sau fainas bičas – atsisegęs švarką, rankos už nugaros, pilvas į priekį, ir jis iš to faino bičo pozicijos dar neišlipa.
O kai jis jau pamato, kad jo kolegos pasiruošę, R.Žemaitaitis irgi užsisega švarkutį ir laukia. Ir tada prasideda įdomūs dalykai“, – kalbėjo pašnekovas.
Kai G.Nausėda jau atėjo pasitikti svečių, jų pasisveikinimai, nors ir atrodė gana panašiai, iš tiesų buvo labai skirtingi. Iš pradžių žvilgsniai nukrypo į paskirtąją premjerę I.Ruginienę.
„Premjerė savo sveikinimosi metu į priekį pastato savo moteriškumą. Ne kompetencijas, ne savo statusą, o moteriškumą. Nes kai ji pasisveikina su prezidentu, ji sveikinasi moteriškai.
Ji ištiesia ranką, bet riešas yra užlaužiamas į apačią – toks moteriškas, subtilus, lengvas rankos pateikimas. Ne aš spaudžiu, o man spaudžia ranką. Aš tiesiog paduodu tą savo rankutę į delniuką.
Ir tai matosi ne pirmą kartą – ji visur taip sveikinasi. Tas moteriškasis „minkštas“ pasisveikinimas“, – apibūdino I.Vasiliauskas.
Turi pastebėjimą LSDP vedliui
Tuomet atėjo laikas pasilabinti ir su LSDP lyderiu M.Sinkevičiumi. Tiesa, pastebėjo ekspertas, kai buvo filmuojama prezidento G.Nausėdos dar tik laukianti delegacija, M.Sinkevičius kukliai sudėjo rankas ties apatine kūno dalimi, nuleido galvą. Pasak I.Vasiliausko, taip atrodydamas lyg „prasikaltęs berniukas“.
Tačiau pro duris įžengus šalies vadovui situacija pasikeitė kardinaliai.
„Sveikinimosi metu jis tampa lygiavertis partneris prezidentui. Vienodai ištiestos rankos, atviras žvilgsnis vienas kitam į akis. Iš M.Sinkevičiaus pusės sklinda neutralumas ir kartu – tvirtumas.
Tik mano patarimas, kad M.Sinkevičiui reikėtų šiek tiek padirbėti su kūno kalba tuomet, kai jis nėra filmuojamas, matomas, kai nėra centrinė figūra, bet kažkas jį iš šalies vis tiek stebi. Reikia būti pasiruošus atrodyti kaip jam ir privalu.
Jis – partijos pirmininkas, partija yra turinti daugiausia balsų koalicijoje. Jam reikia išlaikyti to statuso vientisumą ne tik atskirais momentais“, – patarė I.Vasiliauskas.
O štai kalbėdamas apie valstiečių lyderį A.Verygą viešojo kalbėjimo ir kūno kalbos ekspertas išskyrė kitą judesio detalę.
„Jis palenkė galvą į kairę ir žemai ją nulenkė. Žinote, kai susitinka du liūtai, du vilkai ar du šunys, tas, kuris jau supranta, jog kitas yra stipresnis, iš karto nuleidžia galvą. Vertikaliojoje ašyje jis iš karto parodo, kad aš esu numeris du, ir tai sako, jog jis į prezidentą žvelgia iš apačios į viršų.
M.Sinkevičius – x ašyje, o A.Veryga – y ašyje, ir jo atskaitos taškas yra žemesnis nei prezidento. Kūno kalba tą akimirką tai parodė“, – teigė I.Vasiliauskas.
Tačiau ekspertas ypač pagyrė A.Verygos rankų padėtį, susitikus su G.Nausėda – ji buvo pati pavyzdingiausia.
„Atrodė labai korektiškai – jis jas buvo sudėjęs profesionaliai. Tiek premjerė, tiek ir ponas M.Sinkevičius galbūt nežino, kur tas rankas dėti, ir jos dedamos į apačią, ties apatine kūno dalimi, kas yra neestetiška ir dažniausiai tai yra iš nežinojimo arba jaudulio, kai aš suspaudžiu rankas per riešą, jos nukrenta ir aš jas nuleidžiu.
R.Žemaitaitis iš pradžių stovėjo rankas sudėjęs už nugaros, o kai užsisagstė švarką ir pasiruošė pasisveikinti, atsistojo kaip kareivis – rankos tiesiai ir nuleistos. Tai nėra blogai, bet tai tokia statinė poza. Ramus statiškas kareivis“, – komentavo specialistas.
O štai A.Veryga rankas laikė aukščiau, tai – puikus pavyzdys.
„Dažniausiai vertindami žmogų ir jo kūno kalbą mes matome rankas, jos užima nemažai vietos pačiame kūne. Kūno kalba yra labai išraiškinga per rankas, per veidą. Ir kai tu pastebi rankas, kai jos yra, atsiprašant, klyno lygmenyje, tai nėra estetiška“, – patikino I.Vasiliauskas.
Tuo metu į R.Žemaitaičio elgesį ir judesius ekspertas turėjo atidžiai įsižiūrėti net kelis kartus, sulėtinti vaizdą, ir pamatė labai įdomių dalykų.
„Tarsi ranka yra ištiesiama, yra tame pačiame lygmenyje, bet aš beveik tikras, kad jis vis dar kopijuoja Donaldą Trumpą – iš viešosios jo kūno kalbos atrodymo ir retorikos.
Jis ištiesia ranką, bet jo ranka sustoja taip, kad visa rankos dalis nuo alkūnės iki riešo yra arčiau jo kūno, ir tai reiškia, kad tam, jog prezidentas pasisveikintų, jis turi labiau ištiesti ranką, reikia įdėti daugiau pastangų į pasisveikinimą, lyg žengti nematomą žingsnį link R.Žemaitaičio“, – aiškino I.Vasiliauskas.
Dar viena detalė – R.Žemaitaitis savo delne prezidento ranką laiko ilgiau, nei prezidentas signalizuoja, kad pasisveikinimas jau baigtas ir laikas atsitraukti.
„Matosi mikro judesys, kai prezidentas traukia ranką į save, o R.Žemaitaitis vis dar laiko suspaudęs delną. Tai yra parodymas, kad aš valdau pasisveikinimą, aš valdau situaciją platesniu kontekstu.
Jis vis dar nori parodyti, kad jeigu jis pagal hierarchiją pastatytas į paskutinę vietą, jis vis tiek nori atstatyti pusiausvyrą ir parodyti, kad ir aš esu ypatingai svarbi persona politinio žaidimo lauke“, – paaiškino ekspertas.
Pasiruošė ir G.Nausėda
Kaip dar ketvirtadienį rašė Lrytas, Prezidentūroje susirinkę valdantieji dar apie dešimt minučių turėjo pamindžikuoti, kol pasirodė G.Nausėda – paskirtoji premjerė I.Ruginienė pokštavo su M.Sinkevičiumi ir A.Veryga, tačiau R.Žemaitaičio veide buvo matyti įtampa – kol kolegos kalbėjosi, jis išliko tylus.
Tai, pasak I.Vasiliausko, taip pat gali siųsti tam tikrą signalą.
„Man atrodo, kad tiek premjerė, tiek M.Sinkevičius, tiek A.Veryga kalba tarpusavyje, bet jie vizualiai nori šiek tiek atsiriboti nuo „teroristo“, todėl nėra to atviro diskusinio kanalo, kad tik jų nesutapatintų, nesujungtų.
Todėl R.Žemaitaitis tarsi lieka už komunikacinio borto. Jis tarsi su mumis, bet ne mūsiškis. Šitą dalyką man patvirtino kitas vaizdo įrašas, kai R.Žemaitaitis atsakinėjo į klausimus jau po susitikimo, ant Prezidentūros laiptų.
Kas yra įdomu – jeigu prieš tai R.Žemaitaitis savo kalboje atrodydavo visiškai žemaitaitiškai – tai yra, žodžių srautai, daug netikrų faktų, kad pasaulis kaltas, o pasaulis yra konservatoriai, tai šitoje vietoje jis atsakinėjo kardinaliai kitaip – buvo absoliučiai politkorektiški atsakymai“, – pastebėjo ekspertas.
I.Vasiliausko teigimu, išėjęs iš Prezidentūros „aušriečių“ lyderis kalbėjo gana aptakiai, neleido sau išsišokti. Matyt, svarstė pašnekovas, buvo pernelyg svarbus susitikimas, kad R.Žemaitaitis leistų sau vėl įšokti į „žemaitaitišką komunikacijos stilių“.
Tačiau paskutiniame sakinyje, pridūrė I.Vasiliauskas, visgi ir vėl pamatėme įprastą „Nemuno aušros“ lyderį, kai šis pabrėžtinai kreipėsi į vieną iš žurnalistų.
„Paskutinis jo sakinys: kai kitą savaitę grįš prezidentas, tai ir sužinosite, Eglute. Ta personalizacija, kreiptis į žurnalistą vardu, yra ne visiškai solidu“, – pabrėžė kūno kalbos ir viešojo kalbėjimo ekspertas.
Kalbėdamas apie prezidentą I.Vasiliauskas pastebėjo, kad šalies vadovas susitikimui buvo gerai pasiruošęs humoro prasme. Nors jo patarėjas „Nemuno aušros“ narius prieš dieną pavadino teroristais, juokelis apie ginklą buvo laiku ir vietoje.
„Klausimas, ar turite ginklą, yra toks juodas humoras, bet R.Žemaitaitis išlaikė tą smūgį. Tai buvo provokuojantis klausimas, bet R.Žemaitaitis atsilaikė“, – teigė pašnekovas.
Tiesa, klaidą čia padarė Prezidentūros komanda, iš anksto G.Nausėdai nepašnabždėjusi, kur jam reikėtų atsisėsti. Mat vaizdo medžiagoje matomas tam tikras šurmulys, visiems ieškant savo vietos prie stalo.
„Prezidentas, kaip namų šeimininkas, veda svečius į savo namus, ir taip tiesiai, primityviai nužygiavo į savo kėdę. Bet kėdė, pasirodo, buvo kitoje pusėje.
O kėdė pastatyta taip, kad sėdžiu aš, ir tada jau jūs visi kiti, ir turite dabar aiškiai pasakyti, kaip jūs čia tarsitės, kad aš galutinai nuspręsčiau ir paskui patvirtinčiau“, – komentavo I.Vasiliauskas.
Anot jo, tokiame susėdimo plane lyg savaime užkoduotas tam tikras konfliktas – kad mes nesame kartu, bet esate aš ir esate jūs.
„Bet šiuo atveju tai nėra nei gerai, nei blogai“, – vertino pašnekovas.
koalicijaRemigijus ŽemaitaitisInga Ruginienė
