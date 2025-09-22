R. Žemaitaičio į kultūros ministrus pateiktas I. Adomavičius – jo svainis

„Ok, kai jau patvirtino trys skirtingi žmonės, tai dabar aišku, kokia pagrindinė priežastis, kodėl pasirinktas būsimasis Lietuvos kultūros vadas. Ne todėl, kad jis pardavinėja makaronus su salmonelėmis. Ir net ne todėl, kad jis grojo trombonu. O todėl, kad jo žmona yra Žemaitaičio brolio žmonos sesuo.
Tiesiog jis yra Žemaitaičio švogeris ir to pilnai pakanka. Nes tada Žemaitaitis ministro poste turi absoliučiai sau paklusnų žmogų. Kuris užverš varžtus tiems, kurie loja ant Nemuno aušros, o dar svarbiau ir Žemaitaitis apie kalba atvirai – per rėmimo fondą paleis pinigus tai regioninei žiniasklaidai, kuri per 2027–2028 žinos, kam turės būti dėkinga“, – feisbuke paskelbė A.Tapinas.
Jis užsiminė ir apie R.Žemaitaičio į aplinkos ministrus deleguotą viceministrą Kastytį Žuromską, kuris, pasirodo, anksčiau yra dirbęs su „aušriečių“ lyderio dešiniąja ranka Robertu Puchovičiumi ir yra artimas jo bičiulis.
„Taip ir kaip ir aplinkos ministras, dirbęs nekilnojamojo turto agento aušriečio Puchovičiaus įmonėje. Švogeris ir agentas. Ir paskirtoji premjerė Ruginienė sako, kad jai toks kultūros ministras yra tinkamas.
Jeigu ir prezidentui Remigijaus švogeris pasirodys tinkamas, tada tikrai žinosim, kas šiuo metu valdo valstybę. Tikrai ne prezidentas ir ne premjerė“, – tvirtino A.Tapinas.
Pats R.Žemaitaitis LRT televizijoje pirmadienį vakare patvirtino šią informaciją.
Kaip jau skelbė Lrytas, R.Žemaitaitis į kultūros ministrus pateikė I.Adomavičiaus, iki Seimo rinkimų ėjusio šviežius makaronus, raviolius ir lazanijas gaminančios įmonės „Bravopasta“ komercijos direktoriaus pareigas, kandidatūrą.
Ji jau praėjo paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės filtrą, dabar laukiama pažinties su prezidentu Gitanu Nausėda.
I.Adomavičius gimė 1983 metais Vilniuje. 2002 metais jis baigė mokslus Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, kur mokėsi groti trombonu, dainavimo ir chorinio dirigavimo. 2006 metais Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo mokykloje įgijo verslo vadybos bakalaurą.
Be kita ko, neformaliai mokėsi strateginio valdymo „Morraine Valley Community College“, nors mokslinio laipsnio neįgijo, nes, kaip nurodo Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) anketoje, šis jo išsilavinimas yra „nereglamentuojamas“.
Nuo jaunystės I.Adomavičius ėjo įvairiaurias pareigas – dirbo draudimo specialistu, konsultantu, barmenu, renginių projektų vadovu, „Swedbank“ investavimo vadybininku, buvo ir kooperatyvo „Gerkonių elevatorius“ direktoriumi.
Nuo 2012 metų I.Adomavičius užsiėmė individualia veikla, ūkininkavimu ir šaldytų produktų gamyba.
Apie savo šaldytų itališkų produktų verslą su žmona Rimante yra nemažai kalbėjęs žiniasklaidoje. Sutuoktiniai pernai interviu Delfi pasakojo jau beveik dešimtmetį gaminantys šviežius itališkus makaronus ir jų gaminius, atpažįstamus „BravoPasta“ vardu.
I.Adomavičius su „Nemuno aušra“ praėjusiais metais kandidatavo Seimo rinkimuose Sėlos rytinėje apygardoje ir partijos sąraše. Iš 18 vietos rinkėjų jis buvo išstumtas į 25-ąją ir dėl to į Seimą nepateko.
Kaip pats nurodo VRK anketoje, nuo 2010 iki 2024 metų vyras priklausė Liberalų sąjūdžio partijai.
Dabar I.Adomavičius dirba Seime. Jis eina Seimo pirmininko pirmojo pavaduotojo Raimondo Šukio patarėjo pareigas. Pastaruoju metu parlamente dažnai matomas greta R.Žemaitaičio. Yra jo ilgametis bičiulis.
Galbūt būsimasis ministras su kultūra susijęs savo muzikiniu išsilavinimu ir pomėgiu dainuoti. Prieš pora metų jis pasirodė LNK projekte „Lietuvos balsas“, tačiau nepraėjo net pirmojo etapo – aklųjų perklausų metu nė viena kėdė jam neatsisuko.
„Būdamas verslininkas į visuomeninę veiklą įsilieju per muziką. Muzika mane lydi ir visuomeninėje veikloje. Pilaitės parapijos žmonės mane sutinka bažnyčios chore“, – VRK anketoje nurodęs I.Adomavičius.
Kultūros bendruomenė jau spėjo išsakyti nuostabą dėl šios kandidatūros, nes iki šiol tokio žmogaus nebuvo nė girdėję.
Socialiniuose tinkluose jau plinta kvietimas į protesto asamblėją prieš Kultūros ministerijos atidavimą į „Nemuno aušros“ rankas.
