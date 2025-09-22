D. Šakalienė teigia, kad greitu metu bus skelbiama apie papildomus sąjungininkų pajėgumus regione

„Aš manau, kad labai artimu metu mes turėsime informacijos apie papildomus pajėgumus iš konkrečių mūsų sąjungininkų, susijusių tiek su radarais, tiek su kovos priemonėmis, ir tai dar pagreitins mūsų pasirengimo lygio augimą“, – pirmadienį LRT televizijoje kalbėjo D. Šakalienė.
„Mes tikrai turime suteikti daugiau įgaliojimų kariniam lygmeniui didinti pajėgas Rytiniame flange, išplėsti kovos veiksmų taisykles, nes tai yra būtina, kad galėtumėm labai tiksliai ir taikliai reaguoti į dabar kylančias grėsmes. Taip pat mums reikia padidinti mūsų pajėgumų parengtį ir labai aiškiai ištransliuoti žinutę Rusijai, kad mes esame pasirengę reaguoti – ta reakcija bus ir ji tik stiprės“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, o pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4 straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę.
Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę.