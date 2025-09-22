G. Nausėda pirmadienį vakare nuotoliu susitiks su kandidatu į aplinkos ministrus K. Žuromsku

Susitikimas turėtų įvykti pirmadienį, 22 val. Lietuvos laiku.
Pranešime taip pat teigiama, kad spaudos konferencija po susitikimo vyks antradienį, 9 val. Prezidentūroje, kur komentarus teiks valstybės vadovo vyriausiasis patarėjas Ramūnas Dilba ir kandidatas K. Žuromskas.
Anksčiau pirmadienį pranešta, kad socialdemokratai su „Nemuno aušra“ keisis Kultūros ir Energetikos ministerijomis.
Vėliau paskirtosios ministrės pirmininkės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas Eltai patvirtino, kad premjerė prezidentui G. Nausėdai pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus.
„Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro K. Žuromsko kandidatūrą.
ELTA primena, kad socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicinės sutarties prieduose yra numatytas ministerijų pasiskirstymas tarp partnerių.
Įvykus mainams, šis priedas turėtų būti atnaujinamas.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
Gitanas NausėdaAplinkos ministerijaNemuno aušra
Rodyti daugiau žymių