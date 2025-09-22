Lrytas Premium prenumerata tik
Konfliktas su policija prieš riaušių prie Seimo nuosprendžio paskelbimą: įsivėlė ir L. Ragelskis Atvyko P. Gražulis, R. Janutienė, A. Kandrotas-Celofanas

2025 m. rugsėjo 22 d. 12:54
Vilniaus miesto apylinkės teisme, tarp besirenkančių pirmadienį išklausyti riaušių prie Seimo bylos nuosprendį – prorusiškas aktyvistas Laurynas Ragelskis bei europarlamentaras Petras Gražulis.
„Noriu palaikyti visus, kuriuos teisia, tuos vadinamus politinius kalinius. Lukašenka irgi teisia tuos, kurie maištauja, kurie priekaištauja, kurie nepritaria jo politikai. Lukašenka jau amnestiją išleido, gal ir teismas amnestuos kai kuriuos. Ar ne gėda? Ar jie Prancūzijoje, Belgijoje nematė riaušių? Kaip automobiliai deginami? Kas čia nukentėjo? Žmonės gražiausiai bendravo su policija“, – Eltai sakė į teismo pastatą einantis P. Gražulis.
Tuo metu teismo fojė vaikštantis L. Ragelskis eilinį kartą filmavo savo pasvarstymus apie teismo darbą, įeinančių asmenų patikrinimus. Jis nuolat filmavo į nuosprendžio paskelbimą atvykusio ir parodyti savo daiktų nenorėjusio advokato Arūno Marcinkevičiaus ginčą su Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnais bei apsaugos darbuotojais. Į ginčą su apsaugos darbuotojais įsivėlė ir pats L. Ragelskis.
Teismo prieigose budi pareigūnų pajėgos, jie pasitinka įeinančius į teismo patalpas prie patikros posto.
Vieno iš bylos kaltinamųjų advokatas A. Marcinkevičius nesutiko, kad jį ir jo daiktus patikrintų pareigūnai. Jis tvirtino, kad tokiems veiksmams nėra pagrindo, tokie įgaliojimai pareigūnams esą nėra suteikti.
Advokatą palaikė prorusiškas aktyvistas L. Ragelskis, aiškinęs, jog teisme asmenis tikrinę pareigūnai peržengia ribas.
Riaušės prie SeimoPetras GražulisVilniaus teismas

