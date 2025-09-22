Premjerė prezidentui pateikė kandidatus į aplinkos, energetikos ir kultūros ministrus

Į Energetikos ministeriją siūlomas iki šiol jai vadovavęs Žygimantas Vaičiūnas. Šalies vadovas jau anksčiau yra teigęs, kad darbą šiame poste galėtų tęsti Ž. Vaičiūnas.
Tuo metu į „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijoms atitekusį kultūros ministro postą teikiamas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Jis su „Nemuno aušra“ kandidatavo pernai metai vykusiuose Seimo rinkimuose, tačiau į parlamentą išrinktas nebuvo.
Savo ruožtu į aplinkos ministrus premjerė teikia viceministro Kastyčio Žuromsko kandidatūrą. Apie tai, kad K. Žuromskas laikomas realiausiu kandidatu jau anksčiau buvo patvirtinę Eltos šaltiniai. Tiesa, tuomet pats viceministras teigė nenorintis eiti ministro pareigų.
„Informuoju, kad paskirtoji premjerė prezidentui pateikė šiuos kandidatus į atitinkamas ministerijas: kandidatas į kultūros ministrus – Ignotas Adomavičius, į aplinkos ministrus – Kastytis Žuromskas, į energetikos ministrus – Žygimantas Vaičiūnas. Su visais minėtais kandidatais premjerė susitiko ir sprendimą priėmė įvertinusi jų turimas kompetencijas bei suplanuotą viziją darant darbus ateityje“, – Eltai siųstame komentare rašė premjerės patarėjas I. A. Dobrovolskas.
ELTA primena, kad tęsiantis aplinkos ir energetikos ministrų paieškoms, „Nemuno aušra“ ir socialdemokratai sutarė mainytis Energetikos ir Kultūros ministerijomis. Tiesa, prezidentas Gitanas Nausėda dekretu jau buvo paskyręs naująja kultūros ministre socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Žygimantas VaičiūnasInga Ruginienėministrai
