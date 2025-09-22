Tragedija įvyko praėjusio ketvirtadienio popietę, kuomet Laisvės prospekte gyvenusiam vyriškiui staiga pablogėjo sveikatos būklė. Pirmasis apie šią itin skaudžią istoriją paskelbė portalas „Delfi.lt“.
Problemų dėl psichikos būklės turėjusiam vilniečiui prasidėjo priepuolis, jis ėmė elgtis agresyviai. Artimieji nedelsdami iškvietė pagalbą.
Pagalba, Vilniaus policijos tvrtinimu, buvo iškviesta 14 val. 57 min. – atitinkamo iškvietimo sulaukė medikai ir teisėsaugos pareigūnai.
Atvykus policininkams, ligonio būklė toliau smarkiai blogėjo, jis nustojo kvėpuoti.
Pareigūnai iki medikų atvykimo bandė atgaivinti vilnietį, 2 kartus ragino medikus kuo greičiau atvažiuoti.
Pagaliau atvykusi greitosios pagalbos brigada perėmė ir tęsė gaivinimą, tačiau išgelbėti jo nepavyko – mirtis konstatuota praėjus beveik 2 valandoms nuo iškvietimo, 16 val. 44 min.
Policija pradėjo ikitesminį tyrimą dėl mirties priežasties nustatymo – neatmetama, kad jis ateityje bus perkvalifikuotas, siekiant išsiaiškinti, ar tragedija negalėjo įvykti dėl nusikalstamo aplaidumo.
Be to, pradėtas vidinis patikrinimas – medikams gresia tarnybinė-drausminė atsakomybė.
Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas T. Bagdonas pateikė portalui Lrytas tokio turinio komentarą:
„Dėl situacijos su iškvietimu Greitojoje medicinos pagalbos tarnyboje pradėtas vidinis patikrinimas, siekiant išsiaiškinti kvietimo aplinkybes, taip pat, siekiant nustatyti, ar dispečeriai veikė pagal patvirtintus algoritmus. Gavus vidaus medicinos audito išvadas, bus sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų.
Vidaus medicinos auditas aiškinasi, ar teisingai buvo kategorizuotas iškvietimas ir paslaugos teikimas.
Esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui, kai kyla grėsmė gyvybei, iškvietimas kategorizuojamas kaip skubus ir pagalba turi atvykti per 15 minučių miesto teritorijoje ir per 25 kaimiškoje vietovėje.
Į šią kategoriją įeina ir tokios būklės kaip bandymas nusižudyti; grasinimas nusižudyti; psichikos liga ar elgesio sutrikimas, kai yra didelė savęs ir (ar) aplinkinių žalojimo rizika, agresija arba smurtas; yra buvę savęs žalojimo atvejų; būdingi aktyvūs veiksmai, siekiant pakenkti sau arba noras pabėgti; psichomotorinis sujaudinimas, kai reikalingas fizinis asmens laisvės suvaržymas dėl grėsmės sau ar aplinkiniams; sunki psichologinė trauma, sukelianti elgesio sutrikimus; sunki depresija, kai skambinantysis yra vienas ir kviečia sau.
Atitinkamai, jei iškvietimas nekategorizuojamas kaip skubus, t.y. nekyla grėsmė gyvybei, GMP ekipažas turi atvykti per iki 60 minučių nuo iškvietimo.
Esant tokiai būklei, pacientas yra hospitalizuojamas į gydymo įstaigą, kur jam suteikiama kvalifikuota pagalba. Esant poreikiui – dėl grėsmės sau pačiam, GMP darbuotojams ar aplinkiniams, – pagal poreikį pasitelkiamos kitos tarnybos“.