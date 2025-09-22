Žurnalistų profesionalų asociacija kreipėsi į N. Grunskienę: piktinasi darbo metodais

Kreipimesi nurodoma, jog Generalinė prokuratūra ignoruoja žurnalistų užklausas, vilkina informacijos teikimą ir piktnaudžiauja ikiteisminio tyrimo paslapties institutu.
„Mes, žemiau pasirašę žurnalistai ir įvairių redakcijų atstovai, reiškiame protestą dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros pasikartojančių, sistemiškumo požymių turinčių žalingų veiksmų, kuomet ignoruojamos žurnalistų užklausos, nesilaikant Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų, vilkinama pateikti informaciją, ji teikiama neretai nesilaikant nuoseklių aiškių kriterijų, neišsami, piktnaudžiaujant ikiteisminio tyrimo paslapties institutu“, – rašoma kreipimesi.
„Būta atvejų, kai žurnalistai buvo klaidinami, teikiant žinomai tikrovės neatitinkančią informaciją. Su šia ydingos komunikacijos praktika susiduriame jau ne pirmus metus, apie šią problemą Generalinės prokuratūros ir jos Komunikacijos skyriaus vadovybė buvo ne kartą informuota tiek raštu, tiek žodžiu“, – nurodo asociacijos atstovai.
Vis dėlto, kaip akcentuojama kreipimesi, permainų reikalauti paskatino praėjusią savaitę, po tarptautinį tyrimą atliekančių žurnalistų kreipimosi, Generalinės prokuratūros paviešinta informacija.
„LRT Tyrimų skyriaus ir tarptautinių žurnalistų komanda nesulaukė atsakymų iš Generalinės prokuratūros į teikiamas užklausas atliekamo žurnalistinio tyrimo tema – dėl Rusijos specialiųjų tarnybų rengiamų teroristinių atakų tyrimo. Į klausimus Generalinė prokuratūra arba neatsakydavo, arba vilkindavo atsakymus (…). Praėjusią savaitę, paskutinę akimirką (…) institucija pateikė išsamius atsakymus į dalį teiktų naujų detalių klausimų, bet tuo pačiu metu paviešino žurnalistams teiktą informaciją kaip Generalinės prokuratūros pranešimą spaudai“, – akcentuoja asociacija.
„Sąmoningai, žinant apie tarptautinės žurnalistų komandos vykdomą tyrimą, žurnalistų užklausos ir su jomis susijusi informacija buvo pateikta kaip Generalinės prokuratūros komunikacijos iniciatyva, taip ne tik pakenkiant žurnalistų darbui ir jų reputacijai, bet ir klaidingai informuojant visuomenę apie Generalinės prokuratūros paskleistos informacijos atsiradimo aplinkybes“, – rašoma kreipimesi.
Asociacijos atstovų teigimu, Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyrius iki šiol viešai nėra pateikęs jokio paaiškinimo apie šį incidentą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę buvo pranešta, jog Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras (LKPB) išaiškino asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.
Pažymima, jog atliekamas ikiteisminis tyrimas yra susijęs su siuntomis, kuriose buvo įtaisyti savadarbiai sprogstamieji-padegamieji užtaisai.