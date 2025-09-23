„Aušriečių“ atstovas S. Bucevičius prašys Seimo panaikinti jo imunitetą supaprastinta tvarka

„Aš atsisakysiu supaprastinta tvarka ir ginsiu savo interesus, (...) tikiuosi, kad dabar būsiu apklaustas sąžiningai ir teisingai, o, jeigu ne, teisme turiu įrodyti savo nekaltumą“, – Seime antradienį žurnalistams sakė S. Bucevičius.
Antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipsis į Seimą dėl S. Bucevičiaus teisinės neliečiamybės panaikinimo.
Pats S. Bucevičius kartojo esantis nustebęs dėl anksčiau susidariusios situacijos, kai jam ruošiantis į apklausą Specialiųjų tyrimų tarnyboje, pasirodė prokuratūros žinia apie prašymą panaikinti jo teisinį imunitetą. Politikas tvirtino, kad N. Grunskienė turėtų atsakyti į klausimus, kodėl taip nutiko, tačiau, anot S. Bucevičiaus, panašu, jog šie klausimai prokuratūros vadovei užduoti nebus.
„Generalinei prokurorei greičiausiai nebus tie klausimai užduoti – kodėl ji pasielgė vienaip ar kitaip. Kodėl ji pamynė, pavyzdžiui, Šiaulių Specialiųjų tyrimų tarnybos apklausą, kur aš turėjau būti? (...) Matydamas ir suprasdamas, kad generalinei prokurorei nebus užduodami klausimai, suprantu, kad (Seimo laikinosios tyrimo komisijos sudarymas dėl imuniteto panaikinimo – ELTA) yra beprasmis laiko ir išteklių eikvojimas, ir priimu sprendimą (prašyti Seimo panaikinti neliečiamybę supaprastinta tvarka – ELTA), duosiu parodymus tarnybos, ir, jei reikės, tai ir teismui“, – aiškino S. Bucevičius.
Anksčiau „aušriečių“ atstovas nekalbėjo apie savo imuniteto panaikinimą supaprastinta tvarka. S. Bucevičius žadėjo „gintis Seime“.
Anot prokuratūros, paritjos „Nemuno aušra“ atstovo imunitetą prašoma panaikinti, tiriant 2019–2023 metų kadencijos Akmenės rajono savivaldybės tarybos narių išlaidų pagrįstumą.
Kaip nurodoma parlamentui pateiktame prokuratūros rašte, buvęs Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys S. Bucevičius įtariamas suklastojęs keturias ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu. Teisėsaugos duomenimis, S. Bucevičius iš savivaldybės galėjo pasisavinti 819 eurų.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.