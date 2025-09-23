D. Matulionis: NATO turi parodyti stuburą, kad nesitaikstys su Rusijos provokacijomis

„NATO turi parodyti stuburą ne tik retorikoje, bet ir konkrečiais veiksmais, kad nesitaikstys su tokiomis provokacijomis ar šita eskalacija, kuri yra prasidėjusi iš Rusijos pusės“, – antradienį LRT radijui teigė D. Matulionis.
Taip jis kalbėjo prieš antradienį įvyksiančias NATO valstybių atstovų konsultacijas, kurios surengtos Estijos prašymu po to, kai praėjusią savaitę šios šalies oro erdvę pažeidė trys Rusijos naikintuvai. Tokias konsultacijas numato NATO 4-asis straipsnis.
„Aš manau, kad pati misija („Eastern Sentry“ – ELTA), apie kurią kalbėjau, ir šios dienos Šiaurės Atlanto Tarybos posėdis duos papildomą postūmį šios problemos sprendimui tam, kad sukurti kur kas efektyvesni atgrasymo efektą“, – pažymėjo D. Matulionis.
Prezidento patarėjas taip pat akcentavo, kad šiuo metu sąjungininkai generuoja papildomas pajėgas rytinio flango oro gynybai stiprinti.
„Kas yra taip pat svarbu, kad mums reikėtų kalbėti apie tam tikrus naujus teisinius aspektus. Oro policijos misiją reikėtų laipsniškai transformuoti į kur kas stipresnę oro gynybos misiją. Dabar, taikos sąlygomis, yra tam tikro apribojimo ir čia irgi yra vienas iš tikslų, viena iš prioritetinių sričių, kur dirba mūsų Krašto apsaugos ministerija“, – sakė D. Matulionis.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę.
Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Po šios Rusijos provokacijos NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
