G. Nausėda apie Palestinos pripažinimą: šiandieną mums tai neatrodo kaip taikos užtikrinimo garantas

2025 m. rugsėjo 23 d. 09:25
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė
Pastarosiomis dienomis daliai valstybių pripažinus Palestinos nepriklausomybę, prezidentas Gitanas Nausėda akcentuoja, kad šis žingsnis trumpojoje perspektyvoje greičiausiai nepadės užtikrinti taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Spręsti šį klausimą tokiu ultimatyviu arba forsuotu vienos valstybės pripažinimu galima, bet taikos į regioną tai veikiausiai iš karto neatneš. Štai kodėl Lietuva tikrai sąžiningai teigia, kad tai, kas vyksta Gazoje, yra nepriimtina, kad dėl to didelė atsakomybės našta tenka pačiam Izraeliui. Bet šiandien pripažinimas mums neatrodo taikos užtikrinimo garantas“, – teigė G. Nausėda.
Visgi, pasak šalies vadovo, ilgojoje perspektyvoje dviejų valstybių scenarijus būtų teisingas kelias.
„Vienu klausimu, manau, mes beveik visi sutariame – kad apskritai ilgesniuoju laikotarpiu dviejų valstybių alternatyva turbūt vienintelė, tiktai, žinoma, su abiejų valstybių viena kitos pripažinimu, viena kitos suvereniteto gerbimu“, – sakė prezidentas.
„Šiandien, deja, tai nėra realybė. Mes matome, kad Izraelis priešinasi tam, kad Izraeliui šita alternatyva šiandieną netinka. Ar tiks rytoj – yra didelis klausimas“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad sekmadienį Palestinos valstybę pripažino Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada ir Portugalija.
Tuo metu pirmadienį prie Palestinos valstybingumą pripažinusių šalių grupės prisijungė Monakas, Belgija, Andora, Malta, Liuksemburgas ir Prancūzija.
Pastaruoju metu Izraelis patiria didžiulį tarptautinį spaudimą nutraukti suintensyvintą karinę kampaniją Gazos Ruože ir į šią apsiaustą teritoriją įleisti skubią humanitarinę pagalbą.
Gitanas Nausėda Palestina Artimieji Rytai
