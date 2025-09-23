Lrytas Premium prenumerata tik
G. Nausėdos patarėjas: prezidentas neturi priekaištų N. Grunskienės veiklai

2025 m. rugsėjo 23 d. 08:44
Prezidento vyriausiasis patarėjas Andrius Kabišaitis teigia, kad šalies vadovas Gitanas Nausėda neturi priekaištų generalinės prokurorės Nidos Grunskienės veiklai, tačiau neatskleidžia, ar ji bus teikiama vadovauti prokuratūrai dar vienai kadencijai.
„Dėl generalinės prokurorės veiklos bent jau aš nesu girdėjęs Respublikos prezidento kažkokių priekaištų arba kad jis matytų kažkokių trūkumų“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Kabišaitis.
Visgi G. Nausėdos patarėjas sakė negalintis komentuoti, ar šalies vadovas ketina teikti N. Grunskienę į prokuratūros vadovus dar vienai kadencijai.
N. Grunskienė generaline prokurore paskirta 2021 m. Jos kadencija baigsis 2026 m. sausį.
Generalinį prokurorą penkeriems metams skiria ir iš pareigų atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Prokuratūros vadovas į tas pačias pareigas gali būti skiriamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.
