K. Budrys dėl Palestinos pripažinimo: Lietuvos pozicija yra už taikius konfliktų sprendimus

„Lietuvos pozicija yra už taikius konfliktų sprendimus, už taikų Palestinos konflikto sureguliavimą tam, kad būtų grąžinti į nelaisvę paimti įkaitai. Tam turi būti paskelbtos paliaubos, nutraukti kariniai veiksmai Gazos ruože, nutrauktas badas, kančios, sustabdyta nausėdijų plėtra Vakarų krante“, – teigė Niujorke darbo vizitu viešintis K. Budrys.
„Visam tam pasiekti privalome sumobilizuoti viską, ką turime: geriausias diplomatines, įtaigos, spaudimo priemones – ir Izraeliui, ir taip pat nepamirštant, kokios yra pamatinės viso konflikto priežastys“, – tęsė jis.
Anot paskirtojo ministro, Palestinos pripažinimo klausimas Lietuvoje vertinamas būtent per tai, kaip šis sprendimas prisidės prie taikos Artimuosiuose Rytuose.
„Būtent iš tos perspektyvos, kaip tai prisidės prie konkrečių problemų išsprendimo, kaip šiandienos pripažinimas rytoj palengvins kančias, kaip sustabdys badą. Reikia tikrai telkti humanitarinė pagalbą, Lietuva prie to prisideda ir toliau darys. Spausti taip pat ir Izraelį, kad leistų tai humanitarinei pagalbai pasiekti tuos, kam labiausiai to reikia“, – sakė jis.
ELTA primena, kad sekmadienį Palestinos valstybę pripažino Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada ir Portugalija.
Tuo metu pirmadienį prie Palestinos valstybingumą pripažinusių šalių grupės prisijungė Monakas, Belgija, Andora, Malta, Liuksemburgas ir Prancūzija.
Pastaruoju metu Izraelis patiria didžiulį tarptautinį spaudimą nutraukti suintensyvintą karinę kampaniją Gazos Ruože ir į šią apsiaustą teritoriją įleisti skubią humanitarinę pagalbą.
