K. Budrys tikisi ryžtingų NATO sprendimų dėl oro erdvės apsaugos: kad būtų ne gėda

„Kad išėjus iš posėdžio visiems būtų ne gėda, nes dabar mūsų pasvarstymai ir vien tik diskusijos nėra pakankamas atsakas Rusijai taip nesielgti“, – pirmadienį teigė Niujorke darbo vizitu viešintis K. Budrys.
Anot jo, po Lenkijos incidento, kada į šios šalies oro erdvę įskrido 20 dronų, buvo sureaguota iš karto, tačiau vėliau pritrūko Aljanso atsako kitose srityse.
„Mes turime kitą eskalaciją, dabar jau su Estija. Todėl šį sykį sprendimai turi būti dėl pajėgų didinimo. Tas yra svarbiausia – pažeidinėjate oro erdvę, atsiranda daugiau NATO pajėgumų. Tokia formulė turi būti“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
K. Budrys taip pat akcentavo, kad NATO oro policijos misija turėtų būti performuluota – reikėtų orientuoti ją į oro gynybą.
„Suteikti (…) mūsų sąjungininkams, kurie saugo mūsų oro erdvę, taip pat ir teisę priiminėti sprendimus dėl grėsmių šalinimo, tiesiog numušinėti juos (oro erdvę pažeidusius objektus – ELTA)“, – sakė jis.
Pasak paskirtojo ministro, taip pat turi pradėti veikti po incidentų Lenkijoje paskelbta NATO „Eastern Sentry“ operacija, kuri nusidriektų per visą rytinę Aljanso šalių liniją.
ELTA primena, kad praėjusį penktadienį trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Estija po incidento paprašė konsultacijų pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį. Šis numato konsultacijas su sąjungininkėmis, jei kuri nors Aljanso šalis mato išorinę grėsmę.
Šis incidentas užfiksuotas po to, kai prieš dvi savaites apie 20 Rusijos bepiločių orlaivių pažeidė Lenkijos oro erdvę. Po šios Rusijos provokacijos NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvaus įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę (JK) ir Vokietiją.
Kęstutis BudrysNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)oro erdvės pažeidimas
Rodyti daugiau žymių