Lietuvos ir Kosta Rikos užsienio ministrai pasirašė susitarimą: sieks dvišalio bendradarbiavimo

Anot Užsienio reikalų ministerijos, tikimasi, kad pasirašytas susitarimas prisidės prie dvišalių ryšių plėtros.
Susitikime Lietuvos ir Kosta Rikos užsienio reikalų ministrai taip pat aptarė ekonominio saugumo, Kinijos ekonominės prievartos klausimus.
K. Budrys dėkojo Kosta Rikai už tvirtą poziciją dėl Rusijos agresijos Ukrainoje ir ragino ją išlaikyti, taip pat pakvietė šios šalies atstovus atvykti į Vilnių.
ELTA primena, kad užsienio reikalų ministras K. Budrys šią savaitę Niujorke dalyvauja JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos bendruosiuose debatuose ir kituose aukšto lygio renginiuose.
Darbo vizito metu K. Budrys dalyvaus JT Saugumo Tarybos debatuose dirbtinio intelekto ir taikos klausimais, JT aukšto lygio konferencijoje, skirtoje Palestinos klausimui.
Ministras taip pat dalyvaus JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio organizuojamame Transatlantiniame ministrų susitikime be neformaliame ES užsienio reikalų susitikimuose.
Darbo vizito Niujorke metu K. Budrys dalyvaus baltarusių opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos renginyje, susitiks su žydų organizacijų atstovais, lietuvių bendruomenės nariais, dalyvaus analitinio centro „Atlantic Council“ renginyje energetinio saugumo tema.