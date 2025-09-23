M. Sinkevičius tvirtina: tai nėra pakiša prezidentui

„Partijos, laimėjusios rinkimus, sudariusios daugumą, formuoja kabinetą iš savo partijos deleguotų atstovų, paprastai – partijos narių. Ši situacija šiek tiek unikali, aišku, paprotinė teisė dėl Užsienio reikalų ministerijos, bet, aišku, atsirado dar ir Energetikos ministerija.
Socialdemokratų bendruomenė gal ir turi šiokių tokių nuoskaudų ir nebūtinai vien pozityviai sutinka šiuos sprendimus, bet klausiu savęs ir keliu ir kitą klausimą – ar tai yra netinkami, ar blogi, ar abejotini sprendimai Lietuvai? Aš šiais sprendimais neabejoju, manau, kad jie tinkami, todėl manau, kad ilgainiui visi sutiksime, kad taip ir yra, ir dėl tų aistrų liks mažiau“, – aiškino M.Sinkevičius.
Socialdemokratų lyderis argumentavo, kad buvo ieškoma kompromisų iš susidariusios situacijos, ir jie buvo rasti.
„Tai nereiškia, kad kaip įprastai po gerų derybų visi lieka nepatenkinti. Nėra taip, kad vienpusiškai – vieni patenkinti, o kiti – visiškai nepatenkinti. Dažniausiai, įprastai visi lieka kažkuo nepatenkinti. Mes – tame tarpe“, – teigė M.Sinkevičius.
Nors įprastai partijos kandidato į ministrus teikimui reikėdavo socialdemokratų Prezidiumo sprendimo, šį kartą jis sušauktas nebuvo – M.Sinkevičius aiškino, kad antradienį bus surengta partijos valdyba, kuri ir nuspręs, ar yra poreikis sušaukti ir partijos Prezidiumą.
Paklaustas, ką socialdemokratai, atidavę Energetikos ministeriją Prezidentūrai, gaus mainais iš prezidento G.Nausėdos, M.Sinkevičius tikino „ jokių indulgencijų nesitikintis“.
„Manau, kad mes nieko nesitikime mainais. Ko tikimės, tai konstruktyvaus, sinchronizuoto darbo kartu su prezidentu. Tai, manau, yra visų atsakomybė, bet tikrai ne pakiša prezidentui, tikintis kažkokių nuolaidų, kažkokių indulgencijų“, – tikino M.Sinkevičius.
Tiesa, M.Sinkevičius nenorėjo sutikti su formuluote, kad socialdemokratai atidavė ministeriją Prezidentūrai, nes Ž.Vaičiūnas nėra „prezidento partijos narys“.
Socialdemokratų lyderis argumentavo, kad G.Nausėda tiesiog norėjo išlaikyti energetiką valstybiškai profesionalaus, kompetentingo žmogaus rankose, užtikrinant energetiką kaip vieną iš šalies nepriklausomybės elementų, ir šį prezidento norą socialdemokratai išgirdo.
Tačiau tuo pačiu M.Sinkevičius pripažino, kad jis pats nemanė, kad dėl „Nemuno aušros“ Energetikos ministerijoje šiam sektoriui būtų iškilusi grėsmė.
„Niekada taip nevertinau. Galvoju, kad būčiau sutikęs su tam tikromis abejonėmis, o tos abejonės kildintos ne iš teikiančių partijų, o iš to, kad kai turi įprastinį, žinomą darbą su konkrečiu žmogumi, tai žinai rezultatą. Kai ateitų, jeigu ateitų, naujas žmogus, tai visada yra abejonių, gal jam seksis prasčiau, gal nesiseks, gal kils nesklandumai. Ta abejonė gali būti matoma tik iš pokyčio, bet ne a priori iš to, kad kažkokia partija teikia ar teikia partinius, ar nepartinius“, – aiškino M.Sinkevičius.
