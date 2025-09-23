Lrytas Premium prenumerata tik
Parlamentarai nesutiko įpareigoti I. Ruginienę dalyvauti frakcijų ir komitetų posėdžiuose

2025 m. rugsėjo 23 d. 17:25
Parlamentarai nesutiko įstatymiškai įpareigoti ministrą pirmininką ar jo įgaliotą valstybės tarnautoją dalyvauti Seimo komitetų, komisijų ir frakcijų posėdžiuose, į kuriuos jis yra pakviečiamas.
Už tai numatančias konservatoriaus Jurgio Razmos pateiktas Seimo statuto ir Vyriausybės įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 38 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 27 parlamentarai. Iniciatyva dar galutinai neatmesta, ji grąžinta tobulinti.
„Tiek premjeras, tiek ministrai yra Vyriausybės nariai ir turi dalyvauti posėdžiuose“, – pateikdamas projektą tvirtino J. Razma.
Jis taip pat pridūrė, kad ši iniciatyva yra orientuota į ateitį ir nėra susijusi su paskirtąja premjere Inga Ruginiene.
„Mano siūlymas niekaip nėra orientuotas į dabar paskirtą premjerę. Manau, kad ji demokratiškai mąstanti politikė ir be jokių įrašymo į statutą tikrai dalyvaus, ji linkusi ateiti ir paaiškinti svarbius dalykus. Bet bus įvairių premjerų. Todėl manau, kad nepakenks įrašyti tokią nuostatą“, – sakė J. Razma.
Šiuo metu numatoma, jog Seimo komitetų, komisijų ar frakcijų kvietimu jų posėdžiuose privalo dalyvauti ministras ar jo įgaliotas valstybės tarnautojas. Seimo statute tokia prievolė Vyriausybės vadovui neįrašyta.
ELTA primena, kad J. Razmos iniciatyva gimė dėl liepos pabaigoje atsistatydinusio buvusio premjero Gintauto Palucko elgesio. Jis kelis kartus atsisakė sudalyvauti opozicinių konservatorių ir liberalų frakcijų posėdžiuose, į kuriuos buvo kviečiamas pasiaiškinti dėl kilusių skandalų ir verslo ryšių. Opozicijai nepavyko suderinti tinkamo laiko, o G. Paluckas teisinosi užimta darbotvarke.
