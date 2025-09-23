R. Žemaitaitis išvardijo, kokie kiti žymūs politikai yra jo giminės

Visuomenininkas Andrius Tapinas pirmadienį vakare paskelbė, kad I.Adomavičius yra R.Žemaitaičio svainis – anot jo, I.Adomavičiaus žmona Rimantė yra R.Žemaitaičio brolio žmonos sesuo.
„Mes nesame švogeriai, gal jau nustokite meluoti ir tą žmogų lyginti su mano švogeriu, nes mano žmona neturi sesers“, – antradienį teigė R.Žemaitaitis.
Tiesa, politikas neneigė, kad jį su kandidatu sieja giminystės ryšiai, tačiau kitų giminių, kurie taip pat yra ir politikai, R.Žemaitaitis įvardijo ne vieną.
„Mano pusbrolis buvo Arūnas Dulkys. Kai jį skyrė į ministrus, neklausė, kodėl A.Dulkį skiriate į ministrus. Mano pusseserė buvo Laima Nagienė, kai ją skyrė į energetikos ministro patarėjus, irgi neklausė. Mano pusseserė buvo Ieva Pakarklytė, kuri dirbo Seime, irgi niekas neklausė. Ką aš dabar turiu daryti, kad aš turiu tiek daug giminių Lietuvoje“, – klausė R.Žemaitaitis.
„Žmogus su manimi dirba partijoje 10–15 metų, man net juokas ima. Jeigu Lietuvoje užkliūva tik tai, o ne kompetencijos, tai nežinau“, – pridūrė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis tikino, kad giminytės ryšiai su I.Adomavičiumi neturėjo įtakos sprendimui teikti jo į ministrus – anot jo, sprendimą nulėmė kandidato kompetencijos. O kompetencijų valdyti ministeriją, kaip tikino politikas, užtenka.
„Žmogus baigęs ir universitetą, ir vadybą. Vadovavo įmonėms, dirbo banke, privačiuose sektoriuose, tai vadybos pajėgumų yra labai daug. Dar patirtis Amerikoje. Tai ta patirtis pakankamai didelė. Kiekvienam atrodo gal ji maža, bet kažkada žmonės startuoja, pradeda nuo to darbo“, – aiškino R.Žemaitaitis.
R.Žemaitaitis taip pat nurodė, kad I.Adomavičius su prezidentu G.Nausėda kalbėsis jau antradienį, nuotoliu.
„Ruošiasi, su prezidentu pokalbis ne kasdien būna. Jam didelis iššūkis“, – taip R.Žemaitaitis paaiškino, kodėl kandidato antradienį nėra Seime.
Nors dalis kultūros bendruomenės planuoja organizuoti protestą išreikšdami pasipiktinimą šiuo „Nemuno aušros“ kandidatu, R.Žemaitaitis teigė, kad tuo labai džiaugiasi.
„Man labai patinka, nes kultūros bendruomenė, kuri inspiruojama yra būtent konservatorių, V.Juozapaičio ir visų kitų, organizuoja jau septintą piketą prieš mane. Jeigu prisiminsime, nuo praeitų metų lapkričio mėnesio, jie ir eiles rašydavo.
Yra tokia „Imperatorienės“ autorė, kuri pastoviai verkia atsisėdusi, dar keletą tokių yra verkiančių, ir viskas yra blogai, ką bedaro R.Žemaitaitis“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.