R. Žemaitaitis savo svainį buvo įsiūlęs ir A. Širinskienei: papasakojo, kada kilo įtarimų

Visuomenininkas Andrius Tapinas pirmadienį vakare paskelbė, kad I.Adomavičiaus žmona yra R.Žemaitaičio brolio žmonos sesuo. Kitaip tariant, jis yra politiko svainis.
I.Adomavičius buvusios „aušrietės“, o dabar – jau demokratės A.Širinskienės komandoje darbavosi pernai, kai „Nemuno aušra“ pateko į Seimą. Parlamentarė su juo padirbo vos kiek daugiau nei mėnesį, nes perėjusi į kitą frakciją I.Adomavičiaus, kaip R.Žemaitaičio rekomenduoto žmogaus, paslaugų atsisakė.
Kandidatas į ministrus ir pats su „Nemuno aušra“ pernai spalį bandė patekti į Seimą, tačiau nesėkmingai – buvo nureitinguotas žemyn. A.Širinskienė su juo susipažino dar per rinkimų kampaniją.
„Jis buvo pasiūlytas R.Žemaitaičio kaip buvęs kandidatas. Rinkimų kampanijos metu mes tikrai nemažai bendravome, nes ir apygardos ribojosi, teko ir agitacijoje dalyvauti. Aš net neįtardama, kad ten yra kažkoks giminystės ryšys, jį priėmiau“, – Lrytas pasakojo A.Širinskienė.
I.Adomavičius nekuravo jokios specifinės srities, padėjo politikei tvarkytis su kasdieniais reikalais.
„Jis bendrai patarinėjo su skyriais daugiau palaikyti ryšius, bet, supraskime, kad jis pas mane dirbo kažkur mėnesį, tai buvo pats įsikūrimo mėnuo, kai tik formavosi Seimas, tai realiai tos veiklos nebuvo daug“, – aiškino ji.
Jokių požymių, kad I.Adomavičius domėtųsi kultūra, A.Širinskienė tikino nepastebėjusi, žinojo tik tiek, jog jis gieda bažnyčios chore.
Nors parlamentarė nebuvo informuota apie giminystės ryšius, pati pradėjo juos įtarti, kai I.Adomavičius prasitarė ketinantis šventes praleisti su Žemaitaičių šeima.
„Pats apie savo jokius giminystės ryšius jis man nepasakojo, vieną kartą gal buvau kažkiek nustebusi, kai supratau, kad jis su R.Žemaitaičio šeima švenčia tam tikras šventes. Buvo išsitarta. Pagalvojau, kad jie greičiausiai yra draugai. Bet giminystės ryšio tikrai nežinojau“, – pabrėžė A.Širinskienė.
Jeigu būtų žinojusi, ar būtų priėmusi jį į savo komandą?
„Tikrai ne, nes tai labai prastai atrodo, kai pradedi darbinti giminaičius“, – atsakė politikė.
Apskritai didesnių priekaištų dėl I.Adomavičiaus darbo jos patarėju A.Širinskienė sakė neturinti, bet nelabai spėjo jį deramai ir pažinti – jokių svarbesnių funkcijų jos komandoje jis neatliko.
„Suprantate, kokie reikalavimai yra keliami patarėjui – būti laiku biure, atlikti funkcijas, jeigu jis atsakingas už ryšius su partijos nariais, tai tuos ryšius palaikyti, išvirti kavos. Ir tuo viskas pasibaigė. Jis nebuvo patarėjas, kuris dirba su teisėkūra, realiu Seimo nario teisininko patarėjo darbu.
Kitas dalykas, per mėnesį laiko, kai tuo metu yra skiriami komitetai, kai dar net kabineto normalaus neturėjau, nes jis buvo remontuojamas, tą darbą pajausti yra praktiškai neįmanoma. Bet ministrui aš šiek tiek kitus reikalavimus keliu, ne tik narystės partijoje.
Jis vis tiek turi žinoti sritį, kurioje jis imsis lyderystės, jis neturi būti bandytojas, kaip dabar bando įteigti premjerė. To kultūros srities žinojimo aš tikrai nemačiau“, – Lrytas nurodė demokratė.
Anot jos, ironiška, kad socialdemokratams neįtiko dabar jau buvęs kultūros ministras, vangumu kaltintas jų partietis Šarūnas Birutis, o tinka gerokai mažiau patirties turintis I.Adomavičius.
„Ir jis turėjo patirtį kultūros srityje, kultūros ministru jis buvo skirtas jau antrai kadencijai. Tai nebuvo žmogus iš gatvės. Juo labiau, kad jo pirmoji kadencija buvo normali, jis gerai pasirodė kaip kultūros ministras. O čia mes turime žmogų be politinės, be darbinės patirties kultūros srityje.
Nežinau, jeigu G.Nausėdai, kuris ypač pirmų prezidento rinkimų metu, 2019 metais, deklaravo, kad kultūra jam yra labai svarbu, toks kandidatas tinka, tada aš giliai abejoju jo žodžiais“, – pareiškė A.Širinskienė.
Jai susidaro įspūdis, kad dėl I.Adomavičiaus susitarimas tarp prezidento ir koalicijos jau yra pasiektas, nepaisant jo kompetencijų – paprasčiausiai norint greičiau uždaryti Vyriausybės formavimo klausimą. O jau kandidato profesionalumo kartelė – paskutinis klausimas.
A.Širinskienė ironizavo, kad, matant pasirinktą kandidatą, atrankoje galėjo dalyvauti net jos katinas.
„Aš galvoju, kad ir mano Nuodėgulis galėjo šitame atrankos etape ganėtinai sėkmingai dalyvauti. Premjerė yra visiškai užtikrinta savo pasirinkimu, nemato jokių problemų, siūlo žmogui leisti pabandyti, bet kultūra nėra bandymų poligonas“, – įsitikinusi ji.
Prezidento ir kandidato į ministrus pokalbis turėtų įvykti dar antradienį vakare.
Agnė ŠirinskienėRemigijus ŽemaitaitisIgnotas Adomavičius
Rodyti daugiau žymių