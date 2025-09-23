Seimas nusprendė supaprastinti dronų numušimo procedūras

Šiems siūlymams pritarė 117 parlamentarų, prieštaravusių ar susilaikiusių nebuvo.
Pakeitimai numato krašto apsaugos ministro sprendimu leisti panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius orlaivius draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, jeigu skrydžiai vykdomi nesilaikant nustatytos tvarkos.
Siūlomas reguliavimas galės būti taikomas naudojant karinę jėgą tik prieš bepiločius orlaivius, tad karinė jėga negalėtų būti panaudota prieš pilotuojamus orlaivius.
Karinė jėga galės būti panaudojama prieš dronus, nustačius tam tikras aplinkybes – pavyzdžiui, bepiločio orlaivio buvimą draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, taip pat jei skrydis vykdomas nesilaikant nustatytų sąlygų, apribojimų ar tvarkos.
Taip pat pažymima, kad karinė jėga bet kuriuo atveju būtų naudojama taikant tarptautinius principus ir „būtų naudojama tik esant absoliučiai būtinybei tai daryti“.
Be to, teisės aktų pakeitimuose numatyti ir mechanizmai, užtikrinsiantys civilinės aviacijos saugumą. Jie numato, kad ribojamosios zonos būtų aktyvuojamos tik esant realiam poreikiui. Tai būtų daroma kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens prašymu. Ribojamųjų zonų tinklą nustatytų susisiekimo ministras, suderinęs su kariuomene. Pastarosiose zonose civiliniai orlaiviai galėtų skristi tik gavus leidimą.
Apie tai pilotai turėtų būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki zonos aktyvavimo. Siekiant užtikrinti galimybę tokius įspėjimus perduoti, nevaldomojoje oro erdvėje skraidantys orlaiviai privalėtų turėti radijo ryšio aparatūrą ir radiolokacinius atsakiklius.
ELTA primena, kad pastaruoju metu Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos.
Liepos pabaigoje policija informavo apie nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, vėliau rastą Jonavos rajone esančiame poligone – prokuratūra skelbė, kad jis nešė sprogstamąjį užtaisą.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“ – tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
Po šių įvykių viešojoje erdvėje kilo diskusija apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą.
Prieš kelias savaites rusų dronai per puolimą prieš Ukrainą įskrido į Lenkijos oro erdvę, o kartu ir į NATO teritoriją. Lenkijos karinės oro pajėgos kartu su NATO sąjungininkėmis pirmą kartą numušė kelis bepiločius. Ekspertai mano, kad tai buvo tyčinis Rusijos veiksmas.
