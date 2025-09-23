Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Seimas panaikino „čekiukų“ bylose figūruojančių parlamentarų E. Sabučio ir T. Martinaičio imunitetus

2025 m. rugsėjo 23 d. 11:32
Gytis Pankūnas
Seimas panaikino „čekiukų“ bylose figūruojančių parlamentarų Sabučio ir Martinaičio imunitetus
Daugiau nuotraukų (3)
Seimas antradienį supaprastinta tvarka panaikino „čekiukų“ bylose figūruojančių parlamentarų, socdemų atstovų Eugenijaus Sabučio ir Tomo Martinaičio imunitetus.
Už Seimo nutarimą dėl E. Sabučio imuniteto panaikinimo balsavo 84 parlamentarai, 1 buvo prieš, 13 susilaikė.
Nutarimą dėl T. Martinaičio teisinės neliečiamybės panaikinimo palaikė 93 Seimo nariai, prieštaraujančių nebuvo, susilaikė 11.
Generalinei prokurorei Nidai Grunskienei praėjusią savaitę pristačius prašymus panaikinti minėtų politikų imunitetus, pastarieji kreipėsi į Seimą, pareikšdami, kad sutinka, jog jų teisinė neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka.
Kaip numato Seimo statutas, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Teisėsaugos duomenimis, laikinasis susisiekimo ministras, Seimo narys E. Sabutis, eidamas Jonavos rajono tarybos narios pareigas, galėjo suklastoti 18 išmokų avanso apyskaitų ir pasisavinti beveik 3 tūkst. eurų.
Anot prokuratūros, teisėsaugos surinkti duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis, dirbdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, galėjo suklastoti 12 išlaidų ataskaitų. Skaičiuojama, kad iš viso politikas, teisėsaugos duomenimis, galėjo iš savivaldybės pasisavinti apie 3,5 tūkst. eurų.
Eugenijus SabutisSkaidrinamNida Grunskienė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.