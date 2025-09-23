Seimo pirmininkas gali turėti dar vieną pavaduotoją

Pateikdamas tai numatančias Seimo statuto pataisas, socialdemokratas sakė, kad padidinti Seimo vicepirmininkų skaičių siūlo atsiradus dar vienai opozicinei frakcijai parlamente. Beje, Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ oficialiai pasiskelbė opozicine.
Aštuntasis Seimo pirmininko pavaduotojas, J. Oleko nuomone, leistų užtikrinti tinkamą proporcinį frakcijų atstovavimą parlamento vadovybėje.
Bendru sutarimu pritarimo sulaukusias statuto pataisas svarstys Teisės ir teisėtvarkos komitetas (TTK), o į plenarinę salę jos sugrįš spalio 16 d.
Galiojančiame Statute nustatyta, kad Seimo pirmininko pavaduotojų yra ne daugiau kaip septyni.
Šiuo metu Seimo pirmininkas J. Olekas turi 7 pavaduotojus. Tai socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen, konservatorė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, „aušriečių“ atstovai Raimondas Šukys ir Daiva Žebelienė, valstietė Aušrinė Norkienė.