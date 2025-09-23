TV laidoje – R. Žemaitaičio pareiškimai apie E. Jakilaičio dukrą: sulaukė griežtos reakcijos

R.Žemaitaičio pareiškimai nuskambėjo po E.Jakilaičio klausimų apie „Nemuno aušrai“ po apsikeitimo ministerijomis su socialdemokratais atitekusią Kultūros ministeriją.
„Aušriečiai“ į ministrus delegavo partietį Ignotą Adomavičių, kuris vos tik paaiškėjus jo pavardei sulaukė daugybės kritikos dėl patirties kultūros srityje trūkumo. Vėliau paaiškėjo, kad I.Adomavičius yra R.Žemaitaičio svainis.
E.Jakilaitis bandė išsiaiškinti, kodėl Lietuvos kultūrai vadovauti siūlomas šiai sričiai tolimas asmuo.
R.Žemaitaitis kelis kartus tikino, kad pirmiausia reikėtų leisti I.Adomavičiui padirbti ir netrukus perėjo prie sau gana dažno manevro – klausimą uždavusio žurnalisto kritikos.
„Kažkada atėjote į eterį ir paskui Ritos Miliūtės sijoną vaikščiojot, nežinojot net, kaip laidą vesti ir Miliūtė jus mokė. Labai gerai prisimenu tuos studentavimo laikus“, – „LRT forume“ ėmė kalbėti R.Žemaitaitis.
E.Jakilaitis į tai sureagavo nuostaba ir garsiu juoku: „Ką reiškia paskui sijoną?“
R.Žemaitaitis tęsė: „Kaip tapote tokia žvaigžde? Nebūtumėte tapęs žvaigžde, jeigu nebūtų niekas mokę. Savu laiku gavote pabėgti iš LRT, nuėjote į „Lietuvos rytą“, dabar sugrįžote į LRT. Jūsų dukra irgi lygiai taip pat – dėl jūsų ryšių gal tapo LRT žurnaliste...“
Čia R.Žemaitaitį E.Jakilaitis jau pertraukė ir aiškiai leido suprasti, kad politikas peržengė ribas.
„Prašyčiau neperlenkinėti lazdos. Ką tik buvo visiškai ne į temą replika. Jeigu galite, arba atsiimkite žodžius, arba...“, – rankos judesiu pokalbį perkeldamas į Liberalų sąjūdžio pirmininkės pavaduotoją Eugenijų Gentvilą sakė E.Jakilaitis.
Netrukus E.Jakilaitis pridūrė: „Nepainiokite vaikų, nes čia yra absoliučiai ne konvencinis ėjimas“.
R.Žemaitaitis dar bandė pertraukti E.Jakilaitį sakydamas: „Suteikite jaunam žmogui galimybę“.
Netrukus E.Gentvilas pridūrė: „Tokia taktika. Svarbu apdergti. Nori pasakyti, kad pats gi buvai nulis“.
Apie tokius R.Žemaitaičio pareiškimus feisbuke sureagavo ir konservatorius, vaikų ir paauglių psichiatras buvęs Seimo narys Linas Slušnys.
„Remigijus Žemaitaitis yra tikras mėšlius. Kai TV laidoje imi drabstytis kažkiomis replikomis apie E. Jakilaičio dukrą, tai rodo tikrą dugną. Seniai girdėjau tokias replikas. Trisdešimt metų mes kalbame, kad vaikai neatsako net už savo tėvų klaidas. Remyga drabstosi iš peties. Kai neturi ką pasakyti, tai drabstaisi šūdais.
Ir dar. Kai Monika Navickienė buvo kalama dėl vyro giminystės ryšių, tai rėkė taip, kad net tiesioji žarna matėsi be kolonoskopo. Bet dabar jau, kai kalbame apie šeimos ryšius su Remyga ir būsimu kultūros ministru, viskas tampa nuostabu.
Kaip sugebėti per trumpą laiką laiką tapti konservatorkių gerbėju? Reikia tapti Žemaitaičiu“, – rašė L.Slušnys.
Remigijus ŽemaitaitisEdmundas JakilaitisLinas Slušnys
Rodyti daugiau žymių