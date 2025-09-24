G. Nausėda paaiškino sprendimą ministru paskirti I. Adomavičių: padariau tai nelengva širdimi

„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus“, – LRT televizijai teigė šalies vadovas.
„Padariau tai nelengva širdimi. Iš tikrųjų, dar ir šiandien kalbėjome apie tai, ar negalėtų atsirasti dar vienas kandidatas, kuris galbūt galėtų būti palygintas su šiuo (I. Adomavičiumi – ELTA). Gerbiama premjerė pasakė, kad tokio kandidato šią minutę neturi“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Nemuno aušros“ atstovas I. Adomavičius buvo paskirtas į ministrus, nepaisant kultūros bendruomenės prieštaravimų bei rengiamo protesto dėl jo kandidatūros į Kultūros ministerijos vadovo postą.
Vis dėlto, prezidentas akcentuoja, jog kandidatas turi potencialo tobulėti ir nekartoti jau padarytų klaidų.
„Kandidatas turi tam tikrų vadybinių įgūdžių, tačiau, be jokios abejonės, suprantu kultūros bendruomenę, kuri pirmiausia mato jo nepatyrimą kultūros srityje. Iš to nepatyrimo daromos klaidos, komunikacinės klaidos, kurios neturėtų būti daromos, tačiau tikiuosi, kad žmogus gali tobulėti, žmogus turi potencialo tobulėti ir ateityje galbūt tų klaidų nedarys“, – akcentavo G. Nausėda.
„Ko aš primygtinai prašiau ir prašau premjerę, kad skirtų padidintą dėmesį būtent šiai ministerijai (…). Kultūros ministerijai ir kultūros ministro veiklai turėsiu skirti ir asmeninį dėmesį ir labai tikiuosi kultūros bendruomenės supratimo, kad esame tokioje situacijoje, kokioje esame. Tikrai nenoriu tęsti šito proceso iki begalybės, nes tai sukels dar daugiau žiežirbų, o politinė situacija nuo to netaps lengvesnė“, – tikino prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, rugsėjo pradžioje pasirašytu dekretu G. Nausėda kultūros ministre buvo paskyręs socialdemokratę, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkę Vaidą Aleknavičienę. Tiesa, praėjusią savaitę vykusių derybų dėl ministerijų metu buvo nuspręsta Kultūros ministeriją perleisti „Nemuno aušrai“. Ši politinė jėga į kultūros ministrus delegavo I. Adomavičių.
Savo ruožtu socialdemokratai perėmė koalicinių derybų metu „aušriečiams“ tekusią Energetikos ministeriją ir į jos vadovus delegavo iki šiol pareigas ėjusį laikinąjį ministrą Ž. Vaičiūną.
Rugsėjo pradžioje pasirašytu prezidento dekretu Finansų ministerijos vadovu buvo paskirtas iki šiol viceministru dirbęs Kristupas Vaitiekūnas, socialinės apsaugos ir darbo ministre – Seimo narė Jūratė Zailskienė, susisiekimo ministru – viceministras Juras Taminskas.
Prieš kelias savaites jau buvo patvirtintos ir Gintauto Palucko Vyriausybėje dirbusių ministrų kandidatūros: Krašto apsaugos ministerijai (KAM) ir toliau vadovaus Dovilė Šakalienė, Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) – Marija Jakubauskienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) – Raminta Popovienė, Užsienio reikalų ministerijai (URM) – Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai (VRM) – Vladislavas Kondratovičius.
Teisingumo ministre šalies vadovas paskyrė Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pasiūlytą parlamentarę Rita Tamašunienę. Patvirtintas ir valstiečių kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministrus Edvinas Grikšas.
Taip pat pritarimo sulaukė į žemės ūkio ministrus „Nemuno aušros“ deleguotas viceministras Andrius Palionis.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai. Toks balsavimas numatomas ketvirtadienį.
Ignotas AdomavičiusGitanas NausėdaŽygimantas Vaičiūnas
Rodyti daugiau žymių