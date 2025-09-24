Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
I. Ruginienė susitiks su I. Adomavičiumi nepatenkintais kultūros bendruomenės atstovais

2025 m. rugsėjo 24 d. 12:30
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė trečiadienį žada susitikti su kultūros bendruomenės atstovais, reiškiančiais pasipiktinimą dėl kandidato į kultūros ministrus Ignoto Adomavičiaus, sako ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
„Paskirtoji premjerė susitiks su kultūros bendruomenės atstovais, norėdama išgirsti jų nuogąstavimus, padiskutuoti, kaip būtų galima atliepti jų poziciją“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
