I. Ruginienė susitiks su I. Adomavičiumi nepatenkintais kultūros bendruomenės atstovais

„Paskirtoji premjerė susitiks su kultūros bendruomenės atstovais, norėdama išgirsti jų nuogąstavimus, padiskutuoti, kaip būtų galima atliepti jų poziciją“, – Eltai sakė I. A. Dobrovolskas.
Kaip skelbta anksčiau, kandidatu į kultūros ministrus teikiamas I. Adomavičius yra viešai kritikuojamas, esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos šioms pareigoms eiti.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
