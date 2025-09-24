Istorinės Seimo Kovo 11-osios Akto salės remontą planuojama užbaigti tik kitais metais

„Darbai vyksta, salės apšvietimas gerėja, bet dėl ginčų su rangovais, kuriuos sprendžia teismai, terminai užsitęsia. Todėl dalį darbų siūlome pabaigti kitų metų vasarą, kai nevyks Seimo posėdžiai“, – trečiadienį parlamento valdybos posėdyje sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
Planuojama, kad Kovo 11-osios Akto salėje statybininkai pagrindinius remonto darbus atliks iki šių metų Kalėdų.
Kaip Seimo valdybos narius užtikrino parlamento kancleris Algirdas Stončaitis, istorinė salė bus atvira kitais metais vyksiantiems tradiciniams renginiams. Čia yra minima Laisvės gynėjų diena, Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.
„Salė bus atidaryta renginiams, todėl prašome antro remonto etapo, kai bus posėdžių pertrauka“, – valdybos narius informavo A. Stončaitis.
Eltai kancleris akcentavo, kad toks remonto darbų išdėstymas etapais papildomai papildomų lėšų nepareikalaus. Planuojama, kad Kovo 11-osios salės atnaujinimas gali kainuoti apie 1 mln. eurų.
Salės remontas atliekamas išsaugant istorinį autentiškumą, laikantis kultūros paveldo apsaugos reikalavimų. Tikimasi, kad Kovo 11-osios Akto salės apšvietimo atnaujinimas, LED technologijos leis sutaupyti iki 80 proc. elektros energijos.
Parlamento rūmų remontas susijęs ir su artėjančiais svarbiais tarptautiniais renginiais, skirtais Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
