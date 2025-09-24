Po Ž. Vaičiūno atsakymų į G. Nausėdos klausimus – Prezidentūros žinia

„Į prezidento užduotus klausimus kandidatas kompetentingai atsakė. (…) Žygimantas Vaičiūnas energetikos sektoriuje, kaip žinia, dirba seniai, tai yra žmogus, pasižymintis kompetencija ir patirtimi, turi sektoriaus plėtros viziją, orientuojasi į konkrečių rezultatų įgyvendinimą, o ne tik tuščią kalbėjimą“, – žurnalistams trečiadienį Prezidentūroje sakė D. Matulionis.
„Taigi prezidentas priims sprendimą dėl Žygimanto Vaičiūno artimiausiu metu“, – teigė jis.
D. Matulionio teigimu, Jungtinėse Valstijose viešintis prezidentas su kandidatu susitiko nuotoliu, todėl sprendimo tikėtis šią akimirką būtų anksti.
„Sprendimas bus priimtas, daugiau mažiau pozicija aiški“, – pridūrė jis.
Anot prezidento patarėjo, kandidatui į energetikos ministrus iškelti lūkesčiai didinti vietinę elektros gamybą, didinti vartotojų apsaugą, mažinti šilumos kainų skirtumus regionuose.
„Energetika nėra tik verslo sektorius“, – akcentavo D. Matulionis.
Tarp tikslų – JAV dujų transportavimas Ukrainai per SGD terminalą
Kandidato į energetikos ministrus teigimu, tarp aptartų veiklos prioritetų buvo ir energetinis saugumas – kritinės infrastruktūros užtikrinimas, bendradarbiavimas regiono lygmeniu, taip pat – suskystintų gamtinių dujų (SGD) transportavimas per Klaipėdos terminalą.
„Labai svarbu užtikrinti energetinį saugumą ir Ukrainai – dujų tranzitas per mūsų SGD terminalą yra viena iš tų sričių, turėjome pirmus krovinius bandomuosius, šią kryptį turėtume tęsti“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas.
„Svarbu pažymėti, kad tai yra ne tik energetinio saugumo Ukrainai klausimas, tai taip pat labai svarbi dedamoji mūsų vartotojams – už tai galima gauti papildomas pajamas ir mažinti kainas“, – aiškino jis.
Pasak prezidento patarėjo, Lietuva turi pilnai išnaudoti turimo SGD terminalo pajėgumą, per šalį tiekiant šiuos Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) išteklius į Ukrainą.
Ž. Vaičiūno teigimu, nors vienas iš prezidento iškeltų tikslų – didesnė atsinaujinančios energijos gamyba šalyje – kelia iššūkių, jo vadovaujama ministerija toliau sieks gerinti sąlygas elektrą savo jėgainėse gaminantiems vartotojams, jiems išlaikyti esamą dvipusės apskaitos modelį.
Koalicijai keliant klausimus dėl galimybių valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas, priklausančias privatiems investuotojams, Ž. Vaičiūnas pažymėjo, kad Vyriausybė ketina mažinti elektros kainą visuomeniniame tiekime esantiems vartotojams – kitąmet sąskaitos esą galėtų mažėti maždaug 4 centais.
„Tai yra turbūt efektyviausias, pigiausias ir geriausias būdas kalbėti apie „Igničio“ delistingavimą, kur nelabai aiškūs tikslai, bet imtis konkrečių priemonių, kurios duoda konkrečią naudą vartotojams“, – aiškino kandidatas į ministrus.
Tokių elektrą už reguliuojamą kainą perkančių pažeidžiamų vartotojų, pasak Ž. Vaičiūno, yra daugiau nei 220 tūkst.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Šiuo metu prezidento dekretu yra paskirta 12 ministrų iš 14.
Ž. Vaičiūnas svarsto stoti į LSDP: jeigu narystė prisidės prie tikslų įgyvendinimo – tikrai neprieštaraučiau
Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei pripažinus, kad kandidatui į energetikos ministrus Žygimantui Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu, pats politikas sako tokio sprendimo dar nepriėmęs
„Ne, tikrai neprisijungiau prie socialdemokratų partijos. Šiuo klausimu buvo kalbėta, tokį pažadą, viziją išreiškiau, kad toks variantas galėtų būti“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė Ž. Vaičiūnas.
„Aš visada žiūrėjau į tikslų įgyvendinimą. Jeigu prie tikslų įgyvendinimo gali prisidėti narystė partijoje, o kiek aš suprantu – gali, tai tikrai neprieštaraučiau. Bet tikrai apie konkretų laiką nebuvo kalbėta“, – akcentavo jis.
I. Ruginienė antradienį vykusiame Seimo posėdyje pripažino, kad Ž. Vaičiūnui buvo iškelta sąlyga tapti partijos nariu. Pasak jos, Ž. Vaičiūnas neprieštaravo prisijungimui prie partijos.
Vis tik, ar toks pats reikalavimas bus taikomas ir kitam nepartiniam ministrui Kęstučiui Budriui, būsimosios Vyriausybės vadovė neatsakė.
