V. Aleknavičienė atsistatydino iš kultūros ministrės pareigų

2025 m. rugsėjo 24 d. 15:08
Paskirtoji kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė trečiadienį atsistatydino iš pastarųjų pareigų.
Prieš kurį laiką paskyręs V. Aleknavičienę kultūros ministre, trečiadienį šalies vadovas dekretu tenkino ministrės atsistatydinimo prašymą.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ apsikeitus ministerijomis, į „aušriečiams“ atitekusį kultūros ministro postą teikiamas partijos narys Ignotas Adomavičius. Ši kandidatūra buvo viešai kritikuojama, nes jis esą neturi reikalingos patirties bei kompetencijos.
Dėl jo kandidatūros bei dėl sprendimo Kultūros ministeriją patikėti „Nemuno aušrai“ kultūros bendruomenės atstovai ketvirtadienio rytą žada rinktis į protestą.
Savo ruožtu su juo antradienį susitikęs prezidentas G. Nausėda verdiktą dėl I. Adomavičiaus galimybių eiti ministro pareigas žada artimiausiu metu.
