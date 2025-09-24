Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Vyriausybė – prieš siūlymą leisti karo prievolininkams įsigyti ir laikyti A kategorijos ginklus

2025 m. rugsėjo 24 d. 13:27
Vyriausybė nepritaria Seime kelią besiskinančioms pataisoms, kuriomis siekiama liberalizuoti A kategorijos ginklų įsigijimo tvarką karinį parengtumą turintiems asmenims.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip teigiama Vyriausybės išvadoje, kariuomenė nėra nustačiusi poreikio, kad individualiai tobulinti įgūdžius norintiems karo prievolininkams reikėtų įsigyti tam tikrų ginklų. Nurodoma, jog karo prievolininkai, dalyvaujantys kariuomenės mokymuose ir pratybose yra aprūpinami reikiama ginkluote, o naudoti savo turimus asmeninius ginklus – draudžiama.
Priduriama, kad kariuomenė yra pasirengusi aprūpinti tarnybiniais ginklais visus piliečius, kurie prireikus ginkluotu būdu gintų valstybę.
Taip pat pažymima, jog piliečiams, norintiems tobulinti savo šaudymo įgūdžius individualiai, yra sudarytos sąlygos tai padaryti prisijungus prie savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos arba Šaulių sąjungos.
Opozicijoje dirbančių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas ir buvęs Seimo narys Paulius Saudargas dar praėjusią kadenciją inicijavo Ginklų ir šaudmenų kontrolės pataisas, numatančias, kad karinį parengtumą įgiję asmenys galėtų įsigyti ir laikyti automatinius bei pusiau automatinius ginklus. Šis projekta yra įveikęs vieną balsavimą Seime.
Įstatymo projektu siūlyta tokią teisę suteikti karo prievolininkams iki jiems sukaks 60 metų.
ELTA primena, kad tokį siūlymą kritikavo ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kuris teigė, kad ginklų laikymo liberalizacija yra iššūkis žmonių saugumui.
VyriausybėSeimasGinklai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.