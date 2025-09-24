Žvėryne nužudyto 15-mečio šeimai – solidi bendruomenės parama: nurodė, kam skirs

Kaip trečiadienį skelbia portalas Delfi, „Tikrosios Žvėryno Bendruomenės“ atstovė jau pasidalijo informacija, kiek lėšų pavyko surinkti nužudytojo jaunuolio šeimai ir kaip jos bus panaudotos.
Žvėryno gyventoja uždaroje feisbuko grupėje pasidalintame įraše teigė, kad prašydama prisidėti prie paramos labai didelių lūkesčių neturėjo ir nežinojo, ar prašymas sulauks atgarsio. Tačiau žmonių gerumas ją esą pribloškė.
Kaip skelbė vilnietė, iš aukų pavyko surinkti daugiau nei puspenkto tūkstančio eurų – 4 641,15 eurų.
Taip pat, pasak moters, paramą skyrė ir viena Žvėryne bei Kaune įsikūrusi klinika.
Žvėrynietė pridūrė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) šiai paramai netaikė mokesčių.
Šiuo metu visos surinktos lėšos pervestos nukentėjusiai šeimai – jos bus skirtos advokato išlaidoms padengti.
„Tai didžiulė pagalba kovoje už teisybę. Ačiū kiekvienam, kuris paaukojo, pasidalino žinute ar tiesiog palaikė mintimis. Jūsų dėka šeima šiandien jaučiasi ne viena.
Ši patirtis dar kartą parodė, kad bendruomenės stiprybė slypi vienybėje, o gerumas gali nušviesti net ir tamsiausias dienas. Ačiū už jūsų jautrumą, dosnumą ir širdžių šilumą“, – rašoma grupėje „Tikroji Žvėryno bendruomenė“.
Primename, kad teisėsaugos pareigūnai rugpjūčio pradžioje sulaikė ir į areštinę uždarė nepilnametį, įtariamą 15-mečio paauglio nužudymu Vilniuje.
Kaip skelbė Policijos departamentas, Vilniuje buvo rastas mirusio nepilnamečio (gim. 2010 m.) kūnas su smurto žymėmis. Įtariamasis (gim. 2010 m.) netrukus buvo uždarytas į areštinę.
Nepilnametis beveik parą buvo ieškomas kaip dingęs be žinios, po to, kai negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ ir su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūno dalys buvo rasto konteineryje ir miškelyje Žvėryno rajone.
Tada naktį, 1 val. 39 min., Žvėryno rajone, Lokių gatvėje, buvo gautas pranešimas dėl degančio konteinerio. Atvykusios pajėgos konteinerį užgesino, tačiau tąkart kūnas nebuvo rastas.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Pagal Baudžiamąjį kodeksą, tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo septynerių iki penkiolikos metų.
Pagal įstatymus, Lietuvoje nepilnamečiai už nužudymą gali būti teisiami nuo 14 metų, o laisvės atėmimo bausmė jiems negali viršyti 10 metų.