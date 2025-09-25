Konferencija „Saugumo kodas“ suteikia unikalią galimybę ne tik išgirsti ekspertų įžvalgas, bet ir įgyti realių žinių bei įgūdžių, kurių gali prireikti bet kuriam – nepriklausomai nuo amžiaus, profesijos ar politinių pažiūrų.
Ši konferencija – tai investicija į savo ir visuomenės atsparumą, kurio šiandien reikia daugiau nei bet kada anksčiau.
Kas laukia dalyvių?
Daugiau nei 150 pranešėjų ir diskusijų dalyvių, daugiau nei 20 stendų su technika, amunicija bei mokymų ekspertais, realios situacijų simuliacijos, galimybė užmegzti ryšius su saugumo srities profesionalais.
Konferencijoje bus mokoma realių, praktiškai pritaikomų įgūdžių, pristatomi mokymų įrankiai bei metodikos, o taip pat vertinama, kiek iš tiesų Lietuva yra pasiruošusi įvairioms grėsmėms.
Ką išgirsite?
I salėje Gynyba ir saugumas (Kaip pasiruošusi mūsų valstybė?) laukia šios temos: kaip keičiasi saugumo architektūra Lietuvoje ir Europoje?; Kiek kainuoja ES saugumas? 5 Straipsnis ir kolektyvinė gynyba; Informacinis karas: kaip Rusijos ir Baltarusijos medijos formuoja Lietuvos įvaizdį; Visuotinė karo prievolė ar profesionali kariuomenė – kur link eina Lietuva? Lietuvos oro gynyba: ar šiandien turime „stogą“?
Įžvalgomis ir informacija dalysis: Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, Seimo narys, buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, politologas Arvydas Medalinskas, analitinio centro Atlanto tarybos analitikė Agnia Grigas, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, europarlamentaras Paulius Saudargas, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento analitikė Agnė Eidimtaitė, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis, krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa, atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis, Seimo narė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė ir kiti atstovai.
II salėje Kibernetinis saugumas (Ar mokame atpažinti ir esame atsparūs atakoms, informaciniam karui?) bus kalbama šiomis temomis: Kibernetinių atakų ir hibridinių grėsmių daugiau: ką darom?; Ateities ryšys: kaip užtikrinti skaitmeninį saugumą visiems; Sukčiai, trolių fabrikai ir finansiniai manipuliatoriai: bendras priešas; Kaip DI kuria kibernetinius incidentus?; Informacija = galia: kodėl svarbu žinoti, o ne tik tikėti?; Kaip pasaulis ruošiasi post-kvantinės kriptografijos erai?; Viešumas ir internetas: išgaudysim trolius ar rasim įrankius?
Savo įžvalgomis dalysis: radijo ir televizijos laidų vedėjas Algis Ramanauskas, Lrytas direktorius ir vyr. redaktorius Tautvydas Mikalajūnas, pilietinio atsparumo iniciatyvos įkūrėjas Lukas Andriukaitis, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos inspektorius Dainius Radzevičius, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius, Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė Eglė Lukošienė, Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė ir kiti specialistai.
III salėje Ekonomika ir verslas (Verslo pri(si)taikymas ekstremalių situacijų metu) laukia diskusijos ir pranešimai šiomis temomis: Pasirengimas dienai X: nuo dingusios elektros iki ekstremalios padėties; Geriausi darbuotojai – vienišiai?; Kai sustoti negalima: kaip užtikrinti veiklos tęstinumą ekstremaliomis sąlygomis?; Kaip Lietuvos ekonomika pasirengusi geopolitiniams sukrėtimams? Finansų saugumas skaitmeniniame amžiuje; Vertę kurianti komunikacija rizikų ir krizių metu ir kiti.
Apie tai kalbės: Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius, bendruomenės „Lietuvos kūrėjai“ įkūrėja ir „Change LT“ pokyčių valdymo ekspertė Rita Čiapaitė-Baublienė, Lietuvos žmogaus teisių centro vadovė Jūratė Juškaitė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Mintautė Jurkutė, ekonomistas Marius Dubnikovas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė Elena Leontjeva, komunikacijos ekspertė Laura Dabulytė, „Telecentro“ Veiklos vystymo departamento direktorius Arnas Zuikis, „Gcert Baltic“ vadovė Edita Nemira bei kiti atstovai ir specialistai.
IV salėje Kodas: pareigūnas ir civilis (Visuomenės išgyvenimas: pilietiškumas – išgyvenimo pagrindas?) laukia šios temos: Kaip išgyventi ekstremaliomis sąlygomis?; Karo medicinos pamokos: ko išmoko Lietuvos medikai?; Kaip Lietuvos sveikatos sistema pasirengusi ekstremalioms situacijoms?; Kai sistema klumpa – kas stoja priekyje? Lyderystė krizės metu; Ne tik sirenos – civilinė gynyba šiandien: ką galime pamiršti?; Ar šalies savivaldybės yra pasiruošusios dienai X?; Koks moterų vaidmuo gynyboje bei kitos.
Diskusijose ir pranešimuose išgirsite šiuos ekspertus: krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič, Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. Linas Idzelis, Ukrainoje kariavę savanoriai Arūnas Kumpis ir Rimas Armaitis, karybos ekspertas Darius Antanaitis, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento patarėjas Donatas Gurevičius, užsienio reikalų viceministrė Audra Plepytė, policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila bei kiti atstovai.
V salėje Psichologinis saugumas (Psichologinis atsparumas: kaip su(si)kurti emocinį saugumą?) bus kalbama šiomis temomis: Kiek lyčių lygybė naudinga vyrams?; Psichologinis visuomenės atsparumas: ko tikėtis krizės ar karo atveju?; Atvykę ir likę; Kaip visi (su)telpa Vilniuje?; Ar kalbam ir susikalbam Lietuvoje?; Pilietiškumo pamokos šiandien: tarp formalumo ir tikros vertės; Bendruomenių įtrauktis: praktiniai pavyzdžiai atsparumui stiprinti ir kitos temos.
Patirtimi ir įžvalgomis dalysis: LiJot prezidentas Umberto Masi, „Švietimas #1“ vadovė Laura Masiliauskaitė, KAM Visuotinės gynybos ir krizių valdymo grupės vyresnysis patarėjas Laimis Bratikas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto švietimo programų vadovė dr. Sigita Šilingaitė, Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė, LSMC Sociologijos instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Agnieška Avin, menininkai, dirbantys kaip kūrybinis duetas Remigijus ir Algirdas Gataveckai, Tautinių mažumų departamento direktorius Dainius Babilas, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos vadovas Ernest Alesin, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ programų kuratorius Justas Tertelis, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius dr. Dalius Misiūnas, Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė, VšĮ „Ribologija“ vadovė Rugilė Butkevičiūtė, verslininkė, Lietuvoje gyvenanti kavos ekspertė Eskedar Maštavičienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto profesorius Axelis Holvoetas, Gargždų „Bangos“ futbolo ekipos treneris Davidas Marquesas Afonso ir kiti.
„Saugumo kodas“ – tai Lrytas iniciatyva, įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kitais partneriais.
Visą programą ir registraciją rasite puslapyje Saugumo kodas 2025. Dalyvavimas nemokamas, tačiau būtina registracija. Vietų liko vos 500!
Renginio dalyviai galės:
– apsilankyti daugiau nei 20 stendų, kur bus pristatoma gynybinė technika, amunicija, mokymų metodikos;
– dalyvauti praktiniuose mokymuose ir simuliacijose;
– gauti informacijos apie pasirengimą ekstremalioms situacijoms;
– susipažinti su atsakingomis institucijomis bei ekspertais.
Konferencija ir paroda „Saugumo kodas“ vyks 2025 m. spalio 17 d., VILNIUS TECH, Saulėtekio al.11, Vilniuje.
„Saugumo kodas“ – tai vieta, kur svarbios temos aptariamos aiškiai ir suprantamai, o žinios virsta veiksmais. Tai renginys ne tik profesionalams, bet ir kiekvienam piliečiui, kuriam rūpi savo šeimos, bendruomenės ir valstybės saugumas.
Pagrindiniai partneriai – Britų taryba Lietuvoje, „Telecentras“, Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. Konferencijos partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Ignitis“, „LTG“, Europos Parlamento biuras Lietuvoje, „ESET“, „NRD Cyber Security“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos bei kiti.