G. Nausėda dar bandė prašyti kito, bet nebegavo: iš I. Ruginienės – pažadas dėl I. Adomavičiaus

Seime ketvirtadienį vyks paskirtosios premjerės ir jos ministrų priesaikos. Nuo tos akimirkos jie oficialiai pradės eiti savo pareigas.
Į parlamento rūmus ryte atvyko ir visą dėmesį pastarosiomis dienomis į save sugėręs I.Adomavičius. Žurnalistai prašė jo stabtelti komentarui, tačiau šis nuskubėjo į posėdžių salę – pažadėjo išeiti vėliau.
„Viską leidžiu. Ateis, pakomentuos, kai praeis klausimų-atsakymų serija. Ateis, manau, ir pakomentuos kaip tikras ministras“, – paklausta, kodėl neleidžia savo ministrui kalbėti, atsakė I.Ruginienė.
Ji tikino, kad visos ministerijos bus jos prioritetas, kuriam skirs vienodą dėmesį. Anksčiau buvo minėjusi, kad Kultūros ministeriją seks akyliau.
„Supraskite, kad kai suformuojama Vyriausybė, nėra taip, kad visi ministrai išeina į savarankišką kelią. Esame vieninga Vyriausybė, visi sprendimai bus priimti jungtinai. Kiekvienam ministrui deklaravau savo paramą ir pagalbą – dirbsime kaip komanda. Nėra atskirų žmonių, yra viena Vyriausybė“, – pabrėžė I.Ruginienė.
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis užsiminė, kad I.Adomavičiaus komandą sudarys dauguma „aušriečių“. Paskirtoji premjerė sako, kad visi turės praeiti pro jos filtrą.
„Pirmiausia, noriu pasakyti, kad komandos bus formuojamos kartu, pristatant tas komandas man ir pasitarus su manimi. Tai jau yra sutarta. Lygiai taip pat reikalausiu, kad ministras kuo daugiau dėmesio skirtų kultūros bendruomenei, bendrautų. Jis turi įdėti didelį indėlį aistrų nuraminimui ir užtikrinimui, kad kultūros bendruomenė jaustųsi saugi.
Jeigu taip išeis, kad kultūros ministrui nepavyks dirbti, tada atitinkamai bus kiti sprendimai. Visada galima ministrą atšaukti“, – nurodė I.Ruginienė.
Ji viliasi, kad I.Adomavičiui pavyks atrasti ryšį su kultūros bendruomene, šiuo metu kaip tik protestuojančia prie Prezidentūros.
„Man atrodo, kad kandidatas į ministrus aiškiai deklaravo, jog rūpinsis bendruomene, rūpinsis darbuotojais, jų atlyginimu, kad jam yra svarbi šita sritis ir tai yra labai svarbu. Mes istorijoje turime ministrų, kurie neturėjo reikiamos patirties šitoje srityje, bet puikiai dirbo ir susitvarkė.
Man labai keista, kad mes diskutuojame apie žmogų, kuriam dar niekas net nedavė šanso pradėti šitą darbą. Man atrodo, kad kiekvienas turi turėti galimybę pradėti darbą ir parodyti, koks jis yra tame darbe. Galbūt jis visiškai teigiamai jus nustebins“, – teigė „socdemė“.
Ji taip pat akcentavo, kad viceministrams kels aukštus patirties ir žinių reikalavimus, jog I.Adomavičiaus komanda būtų profesionali. Kiek ironiška, nes pačiam būsimajam ministrui tokie reikalavimai keliami nebuvo.
„Žiūrėkite, suformuota Vyriausybė, aš tikrai tikiu ir dėsiu visas pastangas, kad Vyriausybė dirbtų kaip įmanoma sklandžiai. Jeigu kartais taip atsitiktų, kad turėtume bet kokioje ministerijoje, nebūtinai Kultūros, kritinių momentų, kai akivaizdžiai matysime, jog vienas ar kitas ministras nesusitvarko, atitinkamai darysiu sprendimus ir to tikrai nebijau“, – tvirtino I.Ruginienė.
Beje, komentarą iš JAV teikdamas G.Nausėda pripažino, kad dar bandė prašyti kito kandidato, tačiau nauja pavardė jam nešama nebuvo.
„Pateikiau Lietuvos Respublikos Seimui pilnos sudėties Vyriausybę, įskaitant ir visus tris likusius ministrus. Padariau tai nelengva širdimi. Iš tikrųjų, dar ir šiandien kalbėjome apie tai, ar negalėtų atsirasti dar vienas kandidatas, kuris galbūt galėtų būti palygintas su šiuo (I.Adomavičiumi, – Lrytas).
Gerbiama premjerė pasakė, kad tokio kandidato šią minutę neturi“, – LRT televizijai kalbėjo G.Nausėda.
Prezidentas įsitikinęs, kad kandidatas turi potencialo tobulėti ir nekartoti jau padarytų klaidų.
„Kandidatas turi tam tikrų vadybinių įgūdžių, tačiau, be jokios abejonės, suprantu kultūros bendruomenę, kuri pirmiausia mato jo nepatyrimą kultūros srityje. Iš to nepatyrimo daromos klaidos, komunikacinės klaidos, kurios neturėtų būti daromos, tačiau tikiuosi, kad žmogus gali tobulėti, žmogus turi potencialo tobulėti ir ateityje galbūt tų klaidų nedarys“, – sakė G.Nausėda.
„Ko aš primygtinai prašiau ir prašau premjerę, kad skirtų padidintą dėmesį būtent šiai ministerijai. Kultūros ministerijai ir kultūros ministro veiklai turėsiu skirti ir asmeninį dėmesį, ir labai tikiuosi kultūros bendruomenės supratimo, kad esame tokioje situacijoje, kokioje esame.
Tikrai nenoriu tęsti šito proceso iki begalybės, nes tai sukels dar daugiau žiežirbų, o politinė situacija nuo to netaps lengvesnė“, – tikino jis.
