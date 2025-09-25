Lrytas Premium prenumerata tik
G. Nausėda su JT generaliniu sekretoriumi aptarė tarptautinį spaudimą Rusijai

2025 m. rugsėjo 25 d. 09:16
Niujorke viešintis šalies vadovas Gitanas Nausėda kartu Latvijos ir Estijos prezidentais susitiko su Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi António Guterresu. Susitikime kalbėdamas apie Rusijos veiksmus, Lietuvos prezidentas pabrėžė, kad, Maskvai nesant nusiteikus derėtis dėl taikos, būtina sustiprinti tarptautinį spaudimą šaliai agresorei, pranešė Prezidentūra.
„Tik didesnė karinė parama Ukrainai ir stipresnis tarptautinis spaudimas Rusijai gali sustabdyti beatodairišką Rusijos elgesį“, – sakė prezidentas G. Nausėda, pabrėžęs, kad visos trys Baltijos šalys yra įsipareigojusios kasmet suteikti Ukrainai mažiausiai 0,25 proc. BVP dydžio paramos, o rengiamas 19-asis ES sankcijų paketas bus nutaikytas į Rusijos naftos ir dujų pajamas.
Lietuvos vadovas taip pat akcentavo, kad agresyvūs Rusijos veiksmai kelia grėsmę visai Europai. Sąmoningai pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ir toliau juda pavojingu provokacijų keliu
Baltijos šalių prezidentai susitikime su A. Gu Guterresu taip pat aptarė globalius saugumo iššūkius, Saugumo Tarybos veiklą bei JT institucinę reformą.
Lietuvos vadovas išreiškė tvirtą palaikymą JT generalinio sekretoriaus iniciatyvai 80-ųjų įkūrimo metinių proga atnaujinti JT ir suteikti organizacijai naują postūmį.
