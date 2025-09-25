G. Nausėda su JT generaliniu sekretoriumi aptarė tarptautinį spaudimą Rusijai

„Tik didesnė karinė parama Ukrainai ir stipresnis tarptautinis spaudimas Rusijai gali sustabdyti beatodairišką Rusijos elgesį“, – sakė prezidentas G. Nausėda, pabrėžęs, kad visos trys Baltijos šalys yra įsipareigojusios kasmet suteikti Ukrainai mažiausiai 0,25 proc. BVP dydžio paramos, o rengiamas 19-asis ES sankcijų paketas bus nutaikytas į Rusijos naftos ir dujų pajamas.
Lietuvos vadovas taip pat akcentavo, kad agresyvūs Rusijos veiksmai kelia grėsmę visai Europai. Sąmoningai pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ir toliau juda pavojingu provokacijų keliu
Baltijos šalių prezidentai susitikime su A. Gu Guterresu taip pat aptarė globalius saugumo iššūkius, Saugumo Tarybos veiklą bei JT institucinę reformą.
Lietuvos vadovas išreiškė tvirtą palaikymą JT generalinio sekretoriaus iniciatyvai 80-ųjų įkūrimo metinių proga atnaujinti JT ir suteikti organizacijai naują postūmį.
Gitanas NausėdaJungtinės tautosPrezidentūra
