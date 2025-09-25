I. Ruginienė neigia, kad „aušriečiai“ siekė SAM: pirmas noras buvo Susisiekimo ministerija

„Pirmas noras iš „aušriečių“ buvo Susisiekimo ministerija, net ne Sveikatos (apsaugos ministerija – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė I. Ruginienė.
Politikės taip pat pažymėjo, kad „aušrietis“ Seimo pirmininko pavaduotojas Raimondas Šukys nesiekė vadovauti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM).
„Aš pati esu kalbėjusi ir su ponu Šukiu, jis tikrai prisipažino, kad jo pozicija jį tenkina ir jis neketina eiti į jokią ministeriją. Tai dabar diskutuoti apie tai tikrai neverta“, – kalbėjo premjerė.
„Nėra prasmės daryti mainų, jeigu vėl būtume su ta pačia problema, kai nėra, ką pasiūlyti, arba tas žmogus galbūt būtų netinkamas“, – pridūrė I. Ruginienė.
R. Šukys yra vadovavęs Sveikatos apsaugos ministerijai 2010–2012 m.
Kaip jau buvo skelbta, Seime ketvirtadienį prisiekė I. Ruginienės vadovaujami ministrai. 20-ąją Vyriausybę suformavo Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.
