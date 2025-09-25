Lrytas Premium prenumerata tik
K. Žuromskas mano, kad P. Poderskis galės būti Aplinkos ministerijos kancleriu

2025 m. rugsėjo 25 d. 08:54
Paskirtojo aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko manymu, dabar laikinai ministro pareigas einantis Povilas Poderskis galėtų likti ministerijoje ir dirbti jos kancleriu.
„Dėl Povilo Poderskio – jei atvirai, iš tikrųjų, jei viskas susiklostys taip, kaip čia dabar planuojama, manau, kad jis galės būti kancleriu“, – ketvirtadienį susitikime su Seimo opozicinėmis frakcijomis teigė K. Žuromskas.
P. Poderskis Aplinkos ministerijai vadovavo 19-oje Vyriausybėje. „Aušriečiai“ iš pradžių siūlė politikui tęsti darbus ir 20-oje Vyriausybėje, tačiau prezidentas Gitanas Nausėda nusprendė kandidato netvirtinti.
Trečiadienį vakare šalies vadovas pranešė, kad patvirtins K. Žuromską aplinkos ministru. Kultūros ministru paskirtas „aušrietis“ Ignotas Adomavičius, energetikos ministru paskirtas laikinai šias pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas.
Kiti Ministrų kabineto nariai prezidento buvo patvirtinti jau anksčiau.
