Karolis Kaupinis: vienu metu mes tėkšimės

Proteste netrūko aštrios kritikos tiek valdantiesiems, tiek ir šalies vadovui Gitanui Nausėdai, o savo mintimis prieš didžiulę minią dalijosi ir gerai visuomenėje žinomi žmonės.
Proteste žodį tarė ir kino režisierius Karolis Kaupinis – jo kalbą bendraminčiai sutiko ir palydėjo gausiomis ovacijomis.
„Liepos mėnesį aš buvau minėjęs, kad mes vis didėjančiu pagreičiu krentam žemyn, save vis guosdami, kad kol kas dar nieko tokio. Vienu metu mes tėkšimės. Pagrindas po kojomis yra ilgai, trupa po truputį, tikroji problemos apimtis nelabai matosi, o tada vieną dieną atsiveria smegduobė ir ten sugarma viskas, kas buvo ilgai kurta.
Tai, kad ta smegduobė po truputį formuojasi, pasimatė tada, kai valdančioji partija pakeitė savo per rinkimus transliuotą poziciją sėkmės atveju neiti į koaliciją su „Nemuno aušra“.
Kad klaida su jais formuoti koaliciją, pernai rudenį sakė ir prezidentas. Ir tada abu nuo tos pozicijos pradėjo atsitraukinėti“, – kalbėjo K.Kaupinis.
Pasak menininko, kiekvieną kartą, kai prezidentas ar valdančioji partija nustatydavo „Nemuno aušrai“ naują raudoną liniją, ši partija po truputį vis ant jos lipdavo, o vietoje to, kad pasakytų ne, Prezidentūra ir socialdemokratai sėkmingai atsitraukinėjo toliau.
„Iš pažadų, kad nebus jokių partinių kandidatų, kad nebus taikstomasi su politiniu terorizmu ir nekompetencija, vakar ryte paaiškėjo, kad galų gale po metų turime būtent tai – politinio šantažo keliu į vieną svarbiausių valstybei ministerijų įsodintą visišką nekompetenciją“, – kalbėjo K.Kaupinis.
Režisieriaus teigimu, kultūros ministro kandidatūra, kurią „pamatėme per farsą Prezidentūroje“, šiandien Seime tapo naująja politine realybe.
„Ši kandidatūra yra tokia, kokia ji yra ne dėl to, kad Lietuvoje nebūtų buvę visuotinę pagarbą, autoritetą ir kompetencijas turinčių žmonių užimti kultūros ministro postą. Ji yra net ne dėl to, kad tokių žmonių nebūtų siūlę socialdemokratai ar prezidentūra. Jie siūlė.
Bet šita kandidatūra yra tokia, kokia yra, nes Remigijus Žemaitaitis norėjo, kad taip būtų. Tokiu būdu jis rodo galią, kurią per metus užsiaugino. Lietuvos valdantieji tikėjosi, kad įtraukę „Nemuno aušrą“ po savo sparnu ją suvaldys.
Lietuvos valdantieji visus šiuos metus save ir mus guodė, kad gavusi valdžios „Nemuno aušra“ nebebus tai, kuo atrodė prieš rinkimus. Tačiau privertęs patvirtinti šį kultūros ministrą R.Žemaitaitis įrodė, kad ne politinė sistema per metus suvaldė jį, bet jis ima valdyti sistemą“, – kalbėjo K.Kaupinis.
Anot jo, R.Žemaitaitis daro ir toliau darys su valstybe ką nori, o Prezidentūra ir socialdemokratai dėl to galės padaryti vis mažiau, nes bijo priešlaikinių rinkimų ir mažumos Vyriausybės.
„Turėtų bijoti dėl valstybės likimo, bet labiau bijo prarasti valdžią. Todėl šiandieninis mūsų protestas nėra tik apie kultūrą. Jis peržengia šią sritį todėl, kad būtent kultūros laukas, mes, esame paskutinis šliuzas, kuri turi laikyti valstybę – ne tik savo lauką – nuo problemos, pavadinimu „Nemuno aušra“.
Mes nesirūpinome, nes tikėjomės, kad su šia problema susidoros Prezidentūra ir socialdemokratai. Bet vakar per susitikimą su mumis Vyriausybėje premjerė netiesiogiai pripažino – mes įsprausti į kampą ir nieko nebegalim padaryt. Ką gi – tada esame priversti daryti mes, kurie esame pastatyti prieš faktą“, – dėstė kino režisierius.
K.Kaupinio teigimu, šiandien reikia į politinę diskusiją grąžinti esminį dalyką – kad politinė jėga, kuriai atiteko Kultūros ministerija, „nėra normali politinė jėga“, minta griovimu ir priešinimu, alternatyvios realybės kūrimu.
„Ir kiekvieną kartą, kai bandoma šią politinę jėgą sutramdyti ją priimant į savo tarpą, ji įgauna daugiau jėgos, nes ji nenori su niekuo tartis ir siekti kompromiso. Bet valdantieji argumentuoja, kad jei jiems nebus suteikta galios dabar, jie jos dar daugiau įgaus paskui. Tačiau suteikus jiems galią ji auga dar greičiau. Ir tada sakoma, kad nieko nebegalima padaryti, nes jie jau turi per daug galios.
Neduokite jiems galios. Reikėjo neiti į koaliciją. Bet jie tą padarė, ir dabar kamuolys ties mūsų kojimos. Jei mes nusileidžiame dabar, atgal negrįšime. Tai bus galutinis „Nemuno aušros“ normalizavimas, kurį prezidentas ir valdančioji partija jau padarė, nors turėjo visą paletę įrankių to nepadaryti“, – aiškino menininkas.
Nors socialdemokratai ir prezidentas esą bijojo, kad nepatvirtinus R.Žemaitaičio vadovaujamos partijos ministrų grius koalicija, režisierius pabrėžė to nebijantis. Mat tokia koalicija, pridūrė K.Kaupinis, turi griūti.
„Priešlaikiniai rinkimai manęs negąsdina, kaip ir mažumos Vyriausybė“, – sakė jis.
Tiesa, į protestą susirinkusiems bendražygiams K.Kaupinis turėjo ir vieną raginimą.
„Lietuvos kultūros pasaulio pozicija – ne „Nemuno aušrai“. Politinė realybė, į kurią mus spaudžia šiandien dabar prisiekianti vyriausybė, nėra ir nebus priimta. Mes boikuotuosime „Nemuno aušrą“ visomis įmanomomis priemonėmis, ir boikotuosime visus, kas ją normalizuoja. Tačiau labai svarbu neboikotuoti žmonių, kurie ją išrinko.
Eikite į juos, kalbėkite su jais, klausykite ir girdėkite. Į pyktį ar įniršį atsakykite meile, į nuoskaudas ir apleistumo jausmą atsakykite paguoda ir rūpesčiu. R.Žemaitaitis naudojasi šiais jausmais ir nuteikinėja mus vienus prieš kitus, siūlo save gelbėtoju tų, kurie negali išsigelbėti patys. Padėkite jiems.
Mes turime tam visus įrankius. Vežkite savo muziką, savo filmus, poeziją, knygas, šokį, poeziją, knygas šokį, ten kur jų labiausiai trūksta, ten, kur taip tuščia ir šalta, kad net R.Žemaitaitis ima atrodyti kaip paguoda“, – ragino režisierius.
Savo žinutę jis nusiuntė ir tiems, kurie norėtų kalbėti garsiau, bet dėl tam tikrų priežasčių to padaryti galbūt nedrįsta.
„Nebijokite. Nelikite vieni. Jeigu meras neišleidžia jūsų į protestą, nebijokite šito mero. Jei jums grasina nutraukti finansavimą ar atleisti iš pareigų už savo pilietinės pozicijos pareiškimą, eikite kitą tokį patį kaip jūs ir junkitės. Organizuokitės.
Solidarumas ir bendrystė bus mūsų svarbiausia jėga ir visada buvo svarbiausia šios valstybė jėga. Kartoju, tai ne tik apie kultūrą. Dabar tai apie valstybę. Ir kultūra dabar yra šitos kovos avangarde.
„Nemuno aušros“ ministras negali praeiti į Kultūros ministeriją. Valdantieji juos įleido į aukščiausio lygio politinį lauką ir nebegali išprašyti. Dėl to mes į savo lauką įleisti negalime. Mes turėsime savo kultūros ministrą, kurį gerbiame, pasitikime ir tikime jo vizija. Mes rasime tam būdus“, – pažadėjo K.Kaupinis.
