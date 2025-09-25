Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaAktualijos

Mirė pirmosios Vyriausybės susisiekimo ministras Jonas Biržiškis

2025 m. rugsėjo 25 d. 18:54
Lrytas.lt
Eidamas 94-uosius metus mirė pirmosios atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės susisiekimo ministras, Šilalės miesto garbės pilietis dr. Jonas Biržiškis.
Apie skaudžia netektį savo „Facebook“ paskyroje pranešė Šilalės rajono savivaldybė.
„Su giliu liūdesiu pranešame, kad mirė Šilalės miesto garbės pilietis dr. Jonas Biržiškis – nusipelnęs inžinierius, gamybininkas, tremtinys, atkurtos nepriklausomos Lietuvos politikas ir visuomenininkas, pirmosios atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės (1990–1996 m.) susisiekimo ministras, Šilalės kraštiečių draugijos garbės narys, technikos mokslų daktaras.
Dr. Jonas Biržiškis gimė 1932 m. balandžio 12 d. Bagdonuose. Savo gyvenimu ir darbais jis daug prisidėjo prie Lietuvos valstybės stiprinimo, Šilalės krašto garsinimo bei filantropinės veiklos.
Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus, Administracijos direktorius Andrius Jančauskas, vicemerai Jolanta Skrodenienė ir Ignas Gužauskis bei visa Šilalės bendruomenė reiškia nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems.
Tegul atmintis apie dr. Joną Biržiškį išlieka kaip pagarbus įprasminimas jo darbų ir nuopelnų Lietuvai bei gimtajam kraštui“, – rašoma įraše.
