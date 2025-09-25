Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

P. Poderskis taps Aplinkos ministerijos kancleriu

2025 m. rugsėjo 25 d. 16:53
Naujojo Aplinkos ministerijos kanclerio postą užims ministerijai iki šio ketvirtadienio vadovavęs Povilas Poderskis.
Daugiau nuotraukų (3)
Kaip Eltai ketvirtadienį patvirtino ministerija, P. Poderskis gavo pasiūlymą tapti kancleriu, tačiau prieš užimant pareigas jam reikia gauti teisėsaugos tarnybų pažymą.
„P. Poderskis (kaip ministras – ELTA) jau gavo reikalingą pažymą, bet ją reikia patikslinti, tai bus artimiausiu metu (padaryta – ELTA)“, – nurodė ministerijos atstovai.
Nuo praėjusių metų gruodžio Aplinkos ministerijos kanclerės pareigas užima Sigita Vasiljevaitė.
Seime ketvirtadienį prisiekė 20-asis, premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamas Ministrų kabinetas, aplinkos ministru vietoje P. Poderskio tapo iki tol viceministru dirbęs Kęstutis Žuromskas.
Povilas PoderskisAplinkos ministerijakancleris

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.