P. Poderskis taps Aplinkos ministerijos kancleriu

Kaip Eltai ketvirtadienį patvirtino ministerija, P. Poderskis gavo pasiūlymą tapti kancleriu, tačiau prieš užimant pareigas jam reikia gauti teisėsaugos tarnybų pažymą.
„P. Poderskis (kaip ministras – ELTA) jau gavo reikalingą pažymą, bet ją reikia patikslinti, tai bus artimiausiu metu (padaryta – ELTA)“, – nurodė ministerijos atstovai.
Nuo praėjusių metų gruodžio Aplinkos ministerijos kanclerės pareigas užima Sigita Vasiljevaitė.
Seime ketvirtadienį prisiekė 20-asis, premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamas Ministrų kabinetas, aplinkos ministru vietoje P. Poderskio tapo iki tol viceministru dirbęs Kęstutis Žuromskas.