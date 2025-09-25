R. Žemaitaitis apie I. Adomavičių ir kultūros bendruomenę: jis juos prisijaukins, bet ne visus

„Visada galima rasti (bendrą kalbą – ELTA). Nebus lengva. Suprantu, kad nebus lengva, nes ta bendruomenė yra įsiaudrinusi, įvairiaspalvė, apimanti įvairias sritis. Tikrai nebus lengva, bet ji yra gana brandi ir pozityvumo turinti bendruomenė. Todėl aš manau, kad labai priklausys nuo visos Vyriausybės požiūrio“, – ketvirtadienį laidoje „Iš esmės“ kalbėjo Š. Birutis.
Savo ruožtu laidoje dalyvavęs „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog I. Adomavičius gebės atrasti santykį su kultūros bendruomenės atstovais. Vis dėlto, aiškino parlamentaras, tarp jų yra žmonių, kurie yra nusistatę prieš „Nemuno aušrą“.
„Jis prisijaukins, bet tokių žmonių, kurie yra neigiamai nusiteikę, neprisijaukinsi“, – sakė R. Žemaitaitis.
„Su ta bendruomene bus labai sunku. Man pačiam reikės dėti daug įdirbio, kad ta bendruomenė priimtų. Tikrai 100 proc. galiu pasakyti, kad ne su visais mes sutarsime, nereikia apsimetinėti. Kaip piketavo kai kurios grupės, piketuos (ir toliau – ELTA)“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
Jis taip pat teigė nemanantis, kad ilgainiui reikės pakeisti ką tik į kultūros ministro kėdę atsisėdusį I. Adomavičių.
„Nemanyčiau, kad taip bus. Dar kartą sakau, su dalimi bendruomenės nerasi niekada (bendros kalbos – ELTA). (...) Yra tam tikra dalis žmonių, kurie niekada nepriims „Nemuno aušros“, – tikino R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad Seimui sprendžiant dėl 20-osios Vyriausybės programos, prie Prezidentūros apie tūkstantis kultūros bendruomenės atstovų susirinko į protestą. Jie piktinosi, kad šalies vadovas paskyrė „Nemuno aušros“ atstovą I. Adomavičių kultūros ministru. Taip pat reikštas nepasitenkinimas Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) sprendimu Kultūros ministeriją patikėti R. Žemaitaičio vedamai „Nemuno aušrai“.
Be to, kultūros bendruomenė inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė apie 51,4 tūkst. žmonių.
