Seimas nepriėmė sprendimo dėl „aušriečio“ S. Bucevičiaus imuniteto panaikinimo: padaryta pertrauka

Ketvirtadienį Seime planuota balsuoti dėl leidimo S. Bucevičių patraukti baudžiamojon atsakomybėn, tačiau opozicijos Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovas Domas Griškevičius paprašė padaryti pertrauką iki kito posėdžio.
Šį prašymą Seimo narys argumentavo tuo, kad pats klausimas dėl imuniteto panaikinimo nusikėlė į vėlesnį laiką nei planuota. Taip pat, kaip pastebėjo D. Griškevičius, Seimo salėje esą nėra pakankamai parlamentarų, kad būtų priimtas sprendimas.
„Šiam sprendimui priimti reikia bent jau 71 balso, todėl prašome frakcijos vardu šį klausimą nukelti į kitą posėdį, kuris bus antradienį“, – kalbėjo D. Griškevičius.
Šiam prašymui Seimas pritarė.
Sprendimu padaryti pertrauką pasipiktino „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis. Jis priminė, kad, sprendžiant klausimą dėl Seimo nario imuniteto panaikinimo supaprastinta tvarka, sprendimas po klausimo pateikimo turi būti priimamas kitame parlamento posėdyje. Politikas svarstė, kad S. Bucevičiaus atveju ši tvarka galėjo būti pažeista.
„Tai, kas yra taikoma S. Bucevičiui, turi būti svarstoma artimiausiame Seimo posėdyje, tai dabar buvo artimiausias Seimo posėdis. (...) Kaip jūs čia pertrauką padarote iki kito posėdžio? Norėčiau pažiūrėti, kaip mes čia išvairuosime“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Tuo metu konservatorius Jurgis Razma sakė, kad, jo manymu, apie jokius galimus Seimo statuto pažeidimus kalbėti nėra pagrindo.
„Mes nieko nepažeisime. Natūraliai tas klausimas nusikelia į eilinį (Seimo – ELTA) posėdį“, – aiškino J. Razma.
Paprašė, kad neliečiamybė būtų panaikinta supaprastinta tvarka
Antradienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą su prašymu leisti patraukti atsakomybėn minėtą parlamentarą, kuriam siekiama pareikšti įtarimus „čekiukų“ byloje.
S. Bucevičius, anksčiau žadėjęs gintis Seime, visgi, kreipėsi į parlamentą, prašydamas, jog jo imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka.
Kaip numato Seimo statutas, parlamentarui sutinkant, kad jo imunitetas būtų naikinamas supaprastinta tvarka, tokiu atveju laikinoji parlamento tyrimo komisija nėra sudaroma. Seimo pirmininkas teikia parlamentui nutarimą dėl sutikimo leisti politiką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Toks nutarimas gali būti priimtas, kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
Prokuratūros duomenimis, S. Bucevičius, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai suklastojo 4 išlaidų ataskaitas, įtraukdamas į jas duomenis ir pridėdamas kvitus, apmokėtus ne savo vardu, o 7 juridinių, 6 fizinių asmenų mokėjimo kortelėmis ir 1 užsienio banko išduota mokėjimo kortele.
Anot generalinės prokurorės N. Grunskienės, šie galimai suklastoti dokumentai buvo pateikti Akmenės rajono savivaldybės administracijai, o S. Bucevičius, įtariama, pasisavino apie 819 eurų.
Pats parlamentaras teigė esantis pasiruošęs toliau bendradarbiauti su teisėsauga. Visgi, jo įsitikinimu, už galimai daugiau negu 800 eurų pasisavinimą jo atžvilgiu baudžiamoji atsakomybė neturėtų būti taikoma.
„Ar reikalingas toks procesas, koks dabar yra? Manau, kad ne“, – anksčiau kalbėjo parlamentaras.
