Susitikime su ministrais – nepatogūs S. Skvernelio klausimai Ž. Vaičiūnui

Klausimus paskirtajam ministrui adresavo buvęs kolega S. Skvernelis. Su pastaruoju energetikos ministras dirbo 2016–2020 m. Vyriausybėje, kai šiai vadovavo dabartinis „Vardan Lietuvos“ pirmininkas. Vėliau partija Ž. Vaičiūną delegavo ir į 19-ąją Vyriausybę. Tačiau naujojoje valdančiojoje koalicijoje nelikus demokratų, Ž. Vaičiūną į ministrus I. Ruginienės Vyriausybėje pasiūlė socialdemokratai.
„Kada jūs savyje atradote socialdemokratų geną? Ar tą padarėte pats, ar šitą geną pas jus atrado žmogus, užimantis prezidento pareigas? Ar gal Briuselyje ta kėdės išsaugojimo bacila perėjo iš to, kad buvote susitikęs su Vilija Blinkevičiūte?“ – kėlė klausimus S. Skvernelis.
Ž. Vaičiūnas patikino, kad su V. Blinkevičiūte susitikęs nebuvo, todėl buvusi socialdemokratų lyderė „tikrai neprisidėjo prie geno atradimo“.
„Genetika, žinote, yra sudėtingas dalykas, yra daug visokių cheminių procesų, daug elementų. Tai matysime. Dar turbūt esu tame procese“, – kalbėjo paskirtasis ministras.
„O klausimas apskritai dėl socialdemokratų ideologijos – žinote, sakyčiau labai paprastai. Kaip žinote, ir čia ne paslaptis, visą laiką dirbau kaip energetikos profesionalas – tą ir darysiu. Ir jeigu yra aplinkybių, kurios verčia daryti tam tikrus pasirinkimus – tai tenka ir daryti“, – aiškino jis, veikiausiai omenyje turėdamas socialdemokratų iškeltą sąlygą, jog Ž. Vaičiūnas privalo tapti partijos nariu.
S. Skvernelio toks atsakymas netenkino.
„Jeigu kažkas pasikeistų, Lietuvai geopolitiškai būtų labai blogai, kaip 1940-ais metais – tai jūs vardan energetikos prisitaikytumėte ir dirbtumėte su kažkuo kitu?“ – toliau klausinėjo buvęs Seimo pirmininkas.
„Ne, aš šiek tiek gal patikslinsiu atsakymą. Energetika yra siauresnė sritis, bet ji pirmiausiai orientuota į Lietuvos nacionalinių interesų gynimą. Ir kadangi teko prisidėti ir prie ankstesnės (Vyriausybės – ELTA) programos rengimo, man atrodo, ji visiškai atitinka Lietuvos nacionalinius interesus. Tai Lietuvos Respublikos nacionaliniai interesai man yra prioritetas ir energetika yra ta sritis, kuria galiu prisidėti prie tų interesų įgyvendinimo“, – buvusiam bendražygiui atsakė Ž. Vaičiūnas.
ELTA primena, kad Ž. Vaičiūnas į energetikos ministro postą ankstesnėje Vyriausybėje buvo deleguotas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“, tačiau partijai nepriklausė.
Naujasis Ministrų kabinetas Seime turėtų prisiekti ketvirtadienį.
Saulius Skvernelis Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos" Žygimantas Vaičiūnas
