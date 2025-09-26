„Laisvietis“ ragina savivaldybę panaikinti Vatikano už pedofiliją nubaustam H. Gulbinowicziui suteiktą garbės piliečio vardą

D. Ilkevičius teikia savivaldybės tarybai siūlymą naikinti minėtam dvasininkui suteiktą įvertinimą.
„Tai ne kultūrinis konfliktas, o aiškus standartas: savivalda turi ginti aukų orumą, o ne pedofilų titulų prestižą“, – Laisvės partijos pranešime cituojamas tarybos narys.
Anot D. Ilkevičiaus, panaikinus H. Gulbinowicziui skirtą garbės piliečio vardą, kitas žingsnis pervadinti dvasininko vardu pavadintas Vilniaus rajono gatves.
„Su tuo taip pat bus būtina tvarkytis artimiausiu metu“, – rašoma D. Ilkevičiaus pranešime.
H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių iš viso yra trys: Nemenčinėje, Pakalniuose ir Punžonyse
Portalas Lrt.lt anksčiau skelbė, kad 2020 metais Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot Lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras Robertas Duchnevičius teigė, kad esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.