„Pedofilas nėra garbės pilietis“: prie Vilniaus rajono savivaldybės – piketas

Penktadienio rytą prie savivaldybės pastato susirinko būrelis protestuotojų, kurie rankose laikė plakatus su užrašais: „Politikai! Saugokit mūsų vaikus“, „Pedofilai nėra mūsų garbės piliečiai“.
Vienas iš Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narių, Laisvės partijos atstovas Danielius Ilkevičius pateikė pasiūlymą tarybai panaikinti anksčiau H. Gulbinowicziui skirtą garbės piliečio vardą.
„Pedofilas nėra garbės pilietis“, – sakė pikete dalyvavęs D. Ilkevičius.
„Šitą žinią su visuomene turime nešti kartu, opozicija šiam klausimui yra sutelkta“, – pridūrė politikas.
Pasak D. Ilkevičiaus, reikėtų kelti klausimus ir dėl H. Gulbinowicziaus vardu pavadintų gatvių Vilniaus rajone pervadinimo.
„Maža to, kad kardinolas turi garbės piliečio statusą kartu Waldemaru Tomaszewskiu, taip pat kaip garbės piliečiu, jo vardu dar pavadintos trys gatvės Vilniaus rajone“, – stebėjosi D. Ilkevičius.
Pasak Vilniaus rajono tarybos nario, atimti iš H. Gulbinowicziaus garbės piliečio statusą esą mėginta ir anksčiau, bet su tuo nesutinka Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS).
„Lenkų rinkimų akcija nesiima tvirtinti tokio sprendimo, nors iniciatyvos buvo keltos. Jie riša tai su bažnyčia, bet aš, kaip tikintis žmogus, šitą sprendimą tarybai šiandien pristatysiu, nes man pedofilas nesiriša su krikščionybe“, – sakė D. Ilkevičius.
Pikete dalyvavusi Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina Mišinienė teigė, kad nenoras kalbėti apie garbės piliečio vardo iš H. Gulbinowicziaus atėmimą gali sukelti įspūdį, jog mėginama nuslėpti dvasininko galimai padarytus nusikaltimus.
„Noras tylėti, nekelti šito klausimo mums sukelia tokias sunkias mintis, kad galbūt yra polinkis nuslėpti tokius nusikaltimus, nekalbėti apie tai“, – dėstė K. Mišinienė.
Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė teigė, kad paprastai nuo dvasininkų seksualinio smurto nukentėjusiems žmonėms prabilti apie savo patirtis būna itin sunku, šie žmonės negauna palaikymo.
„Turime pedofilus garbės piliečius. Koks tai signalas aukoms? Ar joms verta prabilti, ar joms galima prabilti?“ – svarstė K. Mišinienė.
Meras: diskusijas dėl garbės piliečio vardo atėmimo būtina atnaujinti
Vilniaus rajono savivaldybės meras, socdemas Robertas Duchnevičius žurnalistams sakė, kad anksčiau pats kėlė klausimą dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus, tačiau jo iniciatyva esą palaikymo nesulaukė.
„Man atrodo, tas klausimas yra labai sunkiai sprendžiamas. Jeigu tarybos nariai iškels klausimą, diskusijas būtina atnaujinti“, – sakė R. Duchnevičius.
Jis teigė, kad „laisviečio“ D. Ilkevičiaus siūlymas atimti H. Gulbinowicziaus garbės piliečio vardą yra įtrauktas į penktadienio Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę.
Meras patvirtino manantis, kad iš minėto dvasininko garbės piliečio vardas turėtų būti atimtas.
Buvusi Vilniaus rajono merė Marija Rekst savo ruožtu sakė nesutinkanti su minėta iniciatyva. Jos manymu, Vatikanui nubaudus H. Gulbinowiczių už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir pedofilijos slėpimą po paties dvasininko mirties, jis neturėjo galimybės apsiginti.
„Negalima smerkti žmogaus, kuris negalėjo pats apsiginti“, – sakė M. Rekst.
Politikės manymu, Vatikanas dėl H. Gulbinowicziaus veiksmų tyrimo neatliko.
„Tas sprendimas priimtas vieno asmens. Kaip galima parašyt sprendimą, jei niekas netyrė?“, – stebėjosi M. Rekst.
Lenkija iš kardinolo atėmė garbės titulus
Portalas lrt.lt anksčiau skelbė, kad 2020 m. Vatikano sprendimu kardinolas H. Gulbinowiczius buvo nubaustas už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą bei dvasininkų padarytų pedofilijos nusikaltimų slėpimą.
Kaip teigiama portalo publikacijoje, iš kardinolo, kuris jau yra miręs, Lenkijoje buvo atimti garbės titulai, panaikintas dvasininkui skirtas garbės piliečio vardas.
Nepaisant šių sprendimų, Vilniaus rajone H. Gulbinowiczius tebėra laikomas garbės piliečiu, o jo vardu pavadintos trys gatvės. Dvasininkas yra kilęs iš šio krašto.
Anot lrt.lt, Vilniaus rajono savivaldybėje klausimas dėl garbės piliečio vardo atėmimo iš H. Gulbinowicziaus nebuvo svarstytas nė karto. Portalui rajono meras R. Duchnevičius teigė, kad, esant dabartinei tarybos sudėčiai, kurioje daugumą sudaro Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai, jis nemato prasmės kelti šį klausimą.
