Iš kultūros bendruomenės – dar vienas įspėjimas: planuojamas streikas

2025 m. rugsėjo 26 d. 15:46
Martyna Pikelytė, Austėja Paulauskaitė
Papildyta
Šalies vadovams neišgirdus kultūros bendruomenės balso ir ministru paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių, šios srities atstovai spalio 5 dieną ketiną organozuoti įspėjamąjį streiką.
„Spalio 5 d. įvyks įspėjamasis streikas. Kaip ir kokia forma jis vyks – atskleisti nenorime, bet formų gali būti labai įvairių“, – žurnalistams po kultūros bendruomenės asamblėjos teigė kino režisierė Marija Kavtaradzė.
Tuo metu lietuviškų trumpametražių filmų agentūros vadovė Rimantė Daugėlaitė tikino, jog tokia data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 5-ąją vyks Lietuvos kultūros Italijoje programos atidarymas.
„Mes kviesime kultūros bendruomenę rasti savų būdų, kaip dalyvauti įspėjamajame streike. Mes nenuleidžiame kažkokių formatų“, – dėstė R. Daugėlaitė.
„Spalio 5 d. vyks Lietuvos kultūros programos atidarymas Italijoje. Didžiulis renginys, didžiulė programa Italijoje. Siejame streiką būtent su šia data, skatinsime savo partnerius užsienyje tinkamai sureaguoti į susiklosčiusią situaciją Lietuvoje“, – akcentavo ji.
Dar negavo prezidento kvietimo susitikti
Nors penktadienį pasirodė žinia, jog šalies prezidentas Gitanas Nausėda antradienį ketina susitikti su protestuojančios kultūros bendruomenės atstovais, pastarieji tikina tokio kvietimo iš šalies vadovo negavę.
„Kadangi oficialiai kvietimo negavome, tai mes negalime nei sutikti, nei nesutikti (susitikti su prezidentu – ELTA)“, – žurnalistams sakė M. Kavtaradzė.
„Negavome kvietimo. Ir kol jo negausime, tol ir nesiruošime (susitikimui – ELTA)“, – jai antrino R. Daugėlaitė.
Visgi, jų teigimu, bendruomenės pozicija nesikeičia – Kultūros ministerija neturėtų priklausyti „Nemuno aušrai“.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Simono Daukanto aikštėje buvo surengtas protestas dėl Kultūros ministerijos patikėjimo „Nemuno aušrai“ ir I. Adomavičiaus skyrimo šios ministerijos vadovu. Kone tūkstantis į protestą susirinkusių žmonių reikalavo, jog Kultūros ministerijai vadovautų kompetentingas, jų interesus tinkamai atstovaujantis profesionalas.
Be to, kultūros bendruomenė savaitės pradžioje inicijavo ir peticiją dėl Kultūros ministerijos perdavimo „Nemuno aušrai“ bei I. Adomavičiaus skyrimo ministru. Per kelias dienas ją pasirašė per 51 tūkst. žmonių.
Savo ruožtu protestuodami prieš sprendimą skirti kultūros ministru „Nemuno aušros“ atstovą, Europos šalių kino festivalis „Scanorama“ atsisakė prezidento G. Nausėdos globos. Apie stabdomą bendradarbiavimą su prezidento kanceliarija pranešė ir vizualinis teatras „Kosmos Theatre“.
Penktadienį prezidento globos atsisakė ir Vilniaus knygų mugė. Jie taip pat pranešė renginyje nepageidaugantys premjerės Ingos Ruginienės ir I. Adomavičiaus kalbų.
