Opozicija prašo G. Nausėdos vetuoti bausmes „čekutininkams“ švelninančias BK pataisas

Jų teigimu, Seimo priimtomis pataisomis mažinama valstybės institucijų galimybė efektyviai tirti ir užkardyti piktnaudžiavimo atvejus. Nauju reguliavimu, anot opozicijos atstovų, švelninama atsakomybė už pareigūnų ir tarnautojų piktnaudžiavimą bei valstybei padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
„Priimtos pataisos neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, taip pat ir visuomenės interesų. Balsavime dalyvavo 5 Seimo nariai, galimai turintys asmeninį interesą dėl savo teisinės padėties nagrinėjamuose bylose, nors pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) išaiškinimą asmuo, kuris turi asmeninį interesą dėl savo teisinės padėties, privalo nusišalinti nuo visų sprendimų, kurie gali turėti įtakos tai padėčiai“, – akcentavo kreipimosi iniciatorė, Seimo konservatorė Agnė Bilotaitė.
Kreipimąsi pasirašę parlamentarai ragina šalies vadovą pasinaudoti Konstitucijoje įtvirtinta teise ir vetuoti BK pataisas, kuriomis piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi nusikaltimas iš sunkaus nusikaltimo perkvalifikuojamas į apysunkį.
Jų rašte pabrėžiama, kad BK pataisos neproporcingai silpnina valstybės galimybes kovoti su piktnaudžiavimu, mažina ikiteisminių tyrimų efektyvumą, sudaro sąlygas išvengti atsakomybės ir griauna visuomenės pasitikėjimą teisine sistema. Kreipimosi iniciatoriai akcentuoja, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi daro ne tik turtinę, bet, daug svarbiau – neturtinę žalą.
„Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) duomenimis, šiuo metu atliekami ikiteisminiai tyrimai dėl 36 savivaldybių politikų veiklai skirtų lėšų panaudojimo. Įtarimai pateikti 30 asmenų. Teismuose nagrinėjama 12 bylų. Iki šios dienos nuteista daugiau kaip 20 politikų. Priimtos pataisos gali reikšmingai susilpninti šių tyrimų rezultatus“, – sako A. Bilotaitė.
Kreipimąsi į prezidentą pasirašė Seimo nariai A. Bilotaitė, Jurgita Sejonienė, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Giedrė Balčytytė, Agnė Širinskienė, Domas Griškevičius, Saulius Skvernelis, Lukas Savickas.
Kaip ELTA jau skelbė, rugsėjo 23 d. Seimas padėjo tašką su „čekutininkais“ susijusių BK pataisų priėmimo istorijoje.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, bus baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Tuomet diskusijoje dalyvavusi konservatorė A. Bilotaitė atkreipė dėmesį, kad priėmus pataisas nusikaltimai iš sunkių taps apysunkiais, o tai reiškia, kad sutrumpės senaties terminas nuo 15 metų iki 12 metų.
Pasak A. Bilotaitės, pakeitus BK nebebus taikomos kriminalinės žvalgybos priemonės, kurios labai svarbios tiriant korupcijos bylas. Taip pat, anot jos, sumažėja laisvės atėmimo bausmė, o draudimo dirbti valstybės tarnyboje laikotarpis trumpėja perpus – iki 4 metų.