V. Adamkus – reanimacijoje: būklė stabili, medikai skelbia priežastį

Plačiau komentuoti kadenciją baigusio prezidento būklės ji tikino negalinti.
„Taip, ligoninėje. Kitais klausimais kreipkitės į Santaros klinikas, aš neturiu prezidento įgaliojimo kalbėti apie jo sveikatą“, – Lrytas nurodė B.Bagonaitienė.
Netrukus komentarą išplatino ir Santaros klinikos.
„Jo Ekscelencija Valdas Adamkus rugsėjo 25 d. vakarą sunegalavo ir kreipėsi į Santaros klinikas. Įtarus infekcinį susirgimą, V.Adamkus hospitalizuotas tyrimams ir gydymo strategijai parinkti. Prezidento būklė stabili“, – informavo medikai.
Dar pirmadienį V.Adamkus buvo matomas viešumoje – jis atvyko ištarti paskutinį sudie po sunkios ligos anapilin iškeliavusiam žinomam verslininkui, filantropui, Čilės garbės konsului Rimtautui Vizgirdai.
V.Adamkus medikų rankose buvo atsidūręs ir šių metų sausį bei kovą.
Tiesa, kovą jo vizitas Santaros klinikose buvo planuotas, o metų pradžioje buvo sušlubavusi prezidento sveikata.
Valdas AdamkusSantaros klinikosreanimacija
Rodyti daugiau žymių